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ООН и ЕС оценили затраты на восстановление Украины - РИА Новости, 15.02.2024
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20:20 15.02.2024 (обновлено: 20:58 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/vosstanovlenie-1927667758.html
ООН и ЕС оценили затраты на восстановление Украины
ООН и ЕС оценили затраты на восстановление Украины - РИА Новости, 15.02.2024
ООН и ЕС оценили затраты на восстановление Украины
ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев оценивают затраты на восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:20
2024-02-15T20:58
украина
киев
россия
оон
евросоюз
всемирный банк
кирилл логвинов
антон силуанов
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев оценивают затраты на восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов в прошлом году, говорится в опубликованном совместном заявлении на сайте Всемирного банка. "После почти двухлетнего полномасштабного вторжения России на Украину обновленная совместная оценка ущерба и потребностей (RDNA3), опубликованная сегодня правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН, в настоящее время оценивает, что по состоянию на 31 декабря 2023 года общие затраты на реконструкцию и восстановление на Украине в течение следующего десятилетия составят 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов, оцененными год назад", - сказано в документе.Организации добавляет, что общие затраты, содержащиеся в цифре в 486 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию в течение 10 лет, включают меры, необходимые для реконструкции для современного, низкоуглеродного, инклюзивного и устойчивого к изменению климата будущего."Наибольшие потребности в восстановлении и реконструкции, по оценкам, имеют жилищное строительство (17% от общего числа), за ним следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и средства к существованию (9%), а также управление взрывоопасностью (7%). Во всех секторах затраты на расчистку завалов и управление ими - и снос там, где это необходимо - достигли почти 11 миллиардов долларов", - уточняется в отчете.Также, по данным организаций, больше всего пострадали Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Херсонская и Киевская области. В документе не уточняется, включены ли в эту оценку новые российские территории.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
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украина, киев, россия, оон, евросоюз, всемирный банк, кирилл логвинов, антон силуанов, экономика
Украина, Киев, Россия, ООН, Евросоюз, Всемирный банк, Кирилл Логвинов, Антон Силуанов, Экономика
ООН и ЕС оценили затраты на восстановление Украины

ООН: восстановление Украины обойдется в 486 миллиардов долларов

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. ООН, ЕС, Всемирный банк и Киев оценивают затраты на восстановление Украины в течение следующего десятилетия в 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов в прошлом году, говорится в опубликованном совместном заявлении на сайте Всемирного банка.
«
"После почти двухлетнего полномасштабного вторжения России на Украину обновленная совместная оценка ущерба и потребностей (RDNA3), опубликованная сегодня правительством Украины, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН, в настоящее время оценивает, что по состоянию на 31 декабря 2023 года общие затраты на реконструкцию и восстановление на Украине в течение следующего десятилетия составят 486 миллиардов долларов по сравнению с 411 миллиардами долларов, оцененными год назад", - сказано в документе.
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Организации добавляет, что общие затраты, содержащиеся в цифре в 486 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию в течение 10 лет, включают меры, необходимые для реконструкции для современного, низкоуглеродного, инклюзивного и устойчивого к изменению климата будущего.
«
"Наибольшие потребности в восстановлении и реконструкции, по оценкам, имеют жилищное строительство (17% от общего числа), за ним следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и средства к существованию (9%), а также управление взрывоопасностью (7%). Во всех секторах затраты на расчистку завалов и управление ими - и снос там, где это необходимо - достигли почти 11 миллиардов долларов", - уточняется в отчете.
Также, по данным организаций, больше всего пострадали Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Херсонская и Киевская области. В документе не уточняется, включены ли в эту оценку новые российские территории.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, а само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира. Логвинов добавил, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.
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