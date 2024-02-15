https://ria.ru/20240215/vnukovo-1927508293.html

Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды

Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды - РИА Новости, 15.02.2024

Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды

Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:01

2024-02-15T11:01

2024-02-15T11:15

общество

москва

внуково (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки самолетов противообледенительной жидкостью", - сообщил представитель воздушной гавани.Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.

https://ria.ru/20240215/pogoda-1927481862.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, внуково (аэропорт)