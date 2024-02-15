https://ria.ru/20240215/vnukovo-1927508293.html
Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды
Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды - РИА Новости, 15.02.2024
Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды
Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:01
2024-02-15T11:01
2024-02-15T11:15
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки самолетов противообледенительной жидкостью", - сообщил представитель воздушной гавани.Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, внуково (аэропорт)
Общество, Москва, Внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками из-за погоды
Аэропорт Внуково работает с незначительными задержками на фоне сильной метели