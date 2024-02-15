https://ria.ru/20240215/vmeshatelstvo-1927615566.html

Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом

Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом - РИА Новости, 15.02.2024

Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом

Медведев призвал обсудить на формуе "За свободу наций!" вмешательство в дела стран

2024-02-15T16:06

2024-02-15T16:06

2024-02-15T16:08

россия

москва

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в дела суверенных государств стали обычном делом в современном мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля. "Я убежден, что в ходе подготовки и проведению отраслевых секций форума состоялся полезный разговор, обмен мнениями по правовым и организационным, гуманитарным вопросам, которые входят в повестку дня нашего первого форума. Как я понимаю, особое внимание также было уделено формам и методам противодействия попыткам внешнего вмешательства в дела суверенных государств - это, к сожалению, обычная история в современном мире", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций!".Он отметил, что высказанные идеи следует учесть при подготовке итогового документа учредительного заседания форума.

https://ria.ru/20240215/forum-1927513782.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, дмитрий медведев, единая россия