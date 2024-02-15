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Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом - РИА Новости, 15.02.2024
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16:06 15.02.2024 (обновлено: 16:08 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/vmeshatelstvo-1927615566.html
Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом
Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом - РИА Новости, 15.02.2024
Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом
Медведев призвал обсудить на формуе "За свободу наций!" вмешательство в дела стран
2024-02-15T16:06
2024-02-15T16:08
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в дела суверенных государств стали обычном делом в современном мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля. &quot;Я убежден, что в ходе подготовки и проведению отраслевых секций форума состоялся полезный разговор, обмен мнениями по правовым и организационным, гуманитарным вопросам, которые входят в повестку дня нашего первого форума. Как я понимаю, особое внимание также было уделено формам и методам противодействия попыткам внешнего вмешательства в дела суверенных государств - это, к сожалению, обычная история в современном мире&quot;, - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума &quot;За свободу наций!&quot;.Он отметил, что высказанные идеи следует учесть при подготовке итогового документа учредительного заседания форума.
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россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом

Медведев: попытки вмешательства в дела суверенных стран стали обычным делом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Медведев призвал обсудить на формуе "За свободу наций!" вмешательство в дела стран
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в дела суверенных государств стали обычном делом в современном мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля.
«

"Я убежден, что в ходе подготовки и проведению отраслевых секций форума состоялся полезный разговор, обмен мнениями по правовым и организационным, гуманитарным вопросам, которые входят в повестку дня нашего первого форума. Как я понимаю, особое внимание также было уделено формам и методам противодействия попыткам внешнего вмешательства в дела суверенных государств - это, к сожалению, обычная история в современном мире", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций!".

Он отметил, что высказанные идеи следует учесть при подготовке итогового документа учредительного заседания форума.
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