Медведев: попытки вмешательства в дела государств стали обычным делом
Медведев: попытки вмешательства в дела суверенных стран стали обычным делом
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Медведев призвал обсудить на формуе "За свободу наций!" вмешательство в дела стран
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Попытки внешнего вмешательства в дела суверенных государств стали обычном делом в современном мире, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля.
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"Я убежден, что в ходе подготовки и проведению отраслевых секций форума состоялся полезный разговор, обмен мнениями по правовым и организационным, гуманитарным вопросам, которые входят в повестку дня нашего первого форума. Как я понимаю, особое внимание также было уделено формам и методам противодействия попыткам внешнего вмешательства в дела суверенных государств - это, к сожалению, обычная история в современном мире", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций!".
Он отметил, что высказанные идеи следует учесть при подготовке итогового документа учредительного заседания форума.