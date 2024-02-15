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Эксперт: доля нетоксичных валют во вкладах выросла в 50 раз - РИА Новости, 15.02.2024
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03:34 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/vklady-1927470380.html
Эксперт: доля нетоксичных валют во вкладах выросла в 50 раз
Эксперт: доля нетоксичных валют во вкладах выросла в 50 раз - РИА Новости, 15.02.2024
Эксперт: доля нетоксичных валют во вкладах выросла в 50 раз
Доля нетоксичных валют в России в валютных вкладах граждан выросла с апреля 2022 года до начала 2024 года более чем в 50 раз, до 22,9%, при этом за декабрь 2023 РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:34
2024-02-15T03:34
экономика
россия
сша
максим осадчий
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Доля нетоксичных валют в России в валютных вкладах граждан выросла с апреля 2022 года до начала 2024 года более чем в 50 раз, до 22,9%, при этом за декабрь 2023 года их сумма выросла на 2,3 миллиарда долларов, до 9,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. "Если на 1 апреля 2022 года доля нетоксичных валют в сумме валютных вкладов физлиц составляла всего 0,4%, то на 1 января 2024 года она выросла более чем в 50 раз и достигла 22,9%. Сумма вкладов физлиц в нетоксичных валютах (преимущественно в юанях) достигла на 1 января 2024 года 9,6 миллиарда долларов", - сказал Осадчий. Также он отметил, что россияне в декабре активно перекладывались из вкладов в токсичных валютах во вклады в нетоксичных валютах. "Сумма вкладов в нетоксичных валютах увеличилась за декабрь на 2,3 миллиарда долларов, тогда как сумма вкладов в токсичных валютах сократилась на 2,1 миллиарда долларов", - добавил эксперт. По данным аналитиков ЦБ, на конец декабря 59 банков предлагали вклады в китайской валюте, что существенно выше уровня 2022 года - тогда их было 39. Семь банков в 2023 году стали предлагать вклады в дирхамах. При этом вклады в долларах США в 2023 году предлагал 51 банк, тогда как в 2022 году их было 48, в евро - 40 банков, в 2022 году их было 32.
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экономика, россия, сша, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Максим Осадчий, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт: доля нетоксичных валют во вкладах выросла в 50 раз

Аналитик Осадчий: доля нетоксичных валют во вкладах выросла в 50 раз

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Доля нетоксичных валют в России в валютных вкладах граждан выросла с апреля 2022 года до начала 2024 года более чем в 50 раз, до 22,9%, при этом за декабрь 2023 года их сумма выросла на 2,3 миллиарда долларов, до 9,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России.
«
"Если на 1 апреля 2022 года доля нетоксичных валют в сумме валютных вкладов физлиц составляла всего 0,4%, то на 1 января 2024 года она выросла более чем в 50 раз и достигла 22,9%. Сумма вкладов физлиц в нетоксичных валютах (преимущественно в юанях) достигла на 1 января 2024 года 9,6 миллиарда долларов", - сказал Осадчий.
Также он отметил, что россияне в декабре активно перекладывались из вкладов в токсичных валютах во вклады в нетоксичных валютах.
"Сумма вкладов в нетоксичных валютах увеличилась за декабрь на 2,3 миллиарда долларов, тогда как сумма вкладов в токсичных валютах сократилась на 2,1 миллиарда долларов", - добавил эксперт.
По данным аналитиков ЦБ, на конец декабря 59 банков предлагали вклады в китайской валюте, что существенно выше уровня 2022 года - тогда их было 39. Семь банков в 2023 году стали предлагать вклады в дирхамах.
При этом вклады в долларах США в 2023 году предлагал 51 банк, тогда как в 2022 году их было 48, в евро - 40 банков, в 2022 году их было 32.
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