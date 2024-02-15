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ВЭБ.РФ: Великий Новгород – среди городов-лидеров в оценке качества жизни - РИА Новости, 15.02.2024
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16:00 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/velikiy_novgorod-1927523920.html
ВЭБ.РФ: Великий Новгород – среди городов-лидеров в оценке качества жизни
ВЭБ.РФ: Великий Новгород – среди городов-лидеров в оценке качества жизни - РИА Новости, 15.02.2024
ВЭБ.РФ: Великий Новгород – среди городов-лидеров в оценке качества жизни
Великий Новгород стал одним из лидеров среди российских городов в образовании, организации отдыха и досуга, следует из данных Индекса ВЭБ.РФ; город показал... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:00
2024-02-15T16:00
вэб.рф (вэб)
великий новгород
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Великий Новгород стал одним из лидеров среди российских городов в образовании, организации отдыха и досуга, следует из данных Индекса ВЭБ.РФ; город показал хорошие результаты по 10 из 11 направлений оценки качества жизни, сообщает пресс-служба госкорпорации.Так, и среди городов кластера "Региональные центры" и в сравнении с представителями других кластеров у Великого Новгорода хорошие позиции по направлению "Образование". Здесь довольно высокий средний максимальный балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в ВУЗ города — 75 баллов из 100, а доля зданий вузов, требующих капитального ремонта, составляет лишь 2%. В среднем учебные заведения Великого Новгорода реализуют восемь программ в сфере креативных индустрий – это в 2,5 раза больше, чем по городам России. Порядка 87% дошколят получают образовательные услуги, что превышает средние показатели по городам индекса (76%). "В работе над Индексом и оценкой влияния проектов на качество жизни людей команда ВЭБа работает и с управленцами городов и регионов, и бизнес-сообществом. В результате всем пользователям доступны инструменты анализа – и по отдельным направлениям, и в сравнении с другими городами. Великий Новгород демонстрирует хорошую динамику по ключевым сферам жизни города и обычных семей", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого приводятся в сообщении.Также по итогам 2023 года Великий Новгород показывает хорошие результаты по направлению "Благоустройство". Жителям и гостям города всегда доступны парки и скверы: 99,58% от общей площади зеленых насаждений здесь – в общественном пользовании (в целом по городам России этот показатель достигает 62.34%). Все улицы города оборудованы ливневой канализацией. Позитивные изменения в благоустройстве города отмечают более половины новгородцев, добавили в пресс-службе."Результаты Великого Новгорода в Индексе — показатель системной работы всей команды региона, под руководством губернатора Андрея Никитина, активного вовлечения населения и местного бизнеса в жизнь города. Для нас важно, что анализируются объективные данные и мнение людей, это позволяет оценить эффект от реализуемых проектов и сформировать новые с учетом запросов населения", — приводит пресс-служба администрации Великого Новгорода слова мэра города Александра Розбаума.Великий Новгород находится в числе лидеров среди российских городов и по организации отдыха и досуга. Здесь много памятников, достопримечательностей (почти в четыре раза больше, чем в среднем в городах индекса), в городе часто проводят культурно-массовые мероприятия (на треть выше среднего значения по всем городам Индекса), пояснили в пресс-службе.Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане, напомнили в пресс-службе.
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вэб.рф (вэб), великий новгород, андрей никитин (политик)
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)

ВЭБ.РФ: Великий Новгород – среди городов-лидеров в оценке качества жизни

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Великий Новгород стал одним из лидеров среди российских городов в образовании, организации отдыха и досуга, следует из данных Индекса ВЭБ.РФ; город показал хорошие результаты по 10 из 11 направлений оценки качества жизни, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Так, и среди городов кластера "Региональные центры" и в сравнении с представителями других кластеров у Великого Новгорода хорошие позиции по направлению "Образование". Здесь довольно высокий средний максимальный балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в ВУЗ города — 75 баллов из 100, а доля зданий вузов, требующих капитального ремонта, составляет лишь 2%. В среднем учебные заведения Великого Новгорода реализуют восемь программ в сфере креативных индустрий – это в 2,5 раза больше, чем по городам России. Порядка 87% дошколят получают образовательные услуги, что превышает средние показатели по городам индекса (76%).
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"В работе над Индексом и оценкой влияния проектов на качество жизни людей команда ВЭБа работает и с управленцами городов и регионов, и бизнес-сообществом. В результате всем пользователям доступны инструменты анализа – и по отдельным направлениям, и в сравнении с другими городами. Великий Новгород демонстрирует хорошую динамику по ключевым сферам жизни города и обычных семей", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого приводятся в сообщении.
Также по итогам 2023 года Великий Новгород показывает хорошие результаты по направлению "Благоустройство". Жителям и гостям города всегда доступны парки и скверы: 99,58% от общей площади зеленых насаждений здесь – в общественном пользовании (в целом по городам России этот показатель достигает 62.34%). Все улицы города оборудованы ливневой канализацией. Позитивные изменения в благоустройстве города отмечают более половины новгородцев, добавили в пресс-службе.
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"Результаты Великого Новгорода в Индексе — показатель системной работы всей команды региона, под руководством губернатора Андрея Никитина, активного вовлечения населения и местного бизнеса в жизнь города. Для нас важно, что анализируются объективные данные и мнение людей, это позволяет оценить эффект от реализуемых проектов и сформировать новые с учетом запросов населения", — приводит пресс-служба администрации Великого Новгорода слова мэра города Александра Розбаума.

Великий Новгород находится в числе лидеров среди российских городов и по организации отдыха и досуга. Здесь много памятников, достопримечательностей (почти в четыре раза больше, чем в среднем в городах индекса), в городе часто проводят культурно-массовые мероприятия (на треть выше среднего значения по всем городам Индекса), пояснили в пресс-службе.

Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане, напомнили в пресс-службе.
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)Великий НовгородАндрей Никитин (политик)
 
 
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