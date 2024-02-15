https://ria.ru/20240215/ukroboronprom-1927546757.html

Инженера "Укроборонпрома" заподозрили в сотрудничестве с Россией

Инженера "Укроборонпрома" заподозрили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.02.2024

Инженера "Укроборонпрома" заподозрили в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила в четверг о задержании в Николаеве инженера-конструктора одного из заводов государственного концерна... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:44

2024-02-15T12:44

2024-02-15T12:44

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николаев (украина)

укроборонпром

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила в четверг о задержании в Николаеве инженера-конструктора одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" по подозрению в сотрудничестве с разведками РФ и Ирана. "Служба безопасности предотвратила передачу российской и иранской разведкам новейших технологий Украины в сфере военного кораблестроения. В Николаеве "на горячем" задержан инженер-конструктор стратегического предприятия "Укроборонпрома", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. В рамках следствия установлено, что чиновник, чье имя не называется, тайно копировал и пытался передать иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам. Утверждается, что инженер пытался передать "новые разработки для налаживания серийного производства украинских комплектующих для военных кораблей". Следователи СБУ предъявили мужчине подозрение по статье "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения", ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html

россия

украина

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, николаев (украина), укроборонпром, служба безопасности украины