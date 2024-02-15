Инженера "Укроборонпрома" заподозрили в сотрудничестве с Россией
СБУ задержала инженера "Укроборонпрома" по подозрению в сотрудничестве с Россией
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила в четверг о задержании в Николаеве инженера-конструктора одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" по подозрению в сотрудничестве с разведками РФ и Ирана.
"Служба безопасности предотвратила передачу российской и иранской разведкам новейших технологий Украины в сфере военного кораблестроения. В Николаеве "на горячем" задержан инженер-конструктор стратегического предприятия "Укроборонпрома", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
В рамках следствия установлено, что чиновник, чье имя не называется, тайно копировал и пытался передать иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам. Утверждается, что инженер пытался передать "новые разработки для налаживания серийного производства украинских комплектующих для военных кораблей".
Следователи СБУ предъявили мужчине подозрение по статье "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения", ему грозит пожизненное заключение.