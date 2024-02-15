https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина

Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина - РИА Новости, 15.02.2024

Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина

Россия пойдет на переговоры при условии прекращения военной поддержки Украины, заявил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят в эфире Weltwoche. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:00

2024-02-15T11:00

2024-02-15T11:27

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия пойдет на переговоры при условии прекращения военной поддержки Украины, заявил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят в эфире Weltwoche.Такой вывод он сделал, анализируя интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону."Он (Путин. — Прим. ред.) сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки Украины", — отметил Куят.Еще одной важной деталью отставной генерал назвал провал договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. По его словам, российский президент в интервью подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа.Интервью Путина Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 9 февраля, уже набрало почти 17 миллионов просмотров на YouTube. По подсчетам РИА Новости, средний показатель на данный момент составляет примерно 2,8 миллиона просмотров в день.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. По словам российских властей, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

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https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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