Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина
Генерал НАТО Куят: Путин готов к диалогу по Украине при прекращении ее поддержки
© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия пойдет на переговоры при условии прекращения военной поддержки Украины, заявил бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят в эфире Weltwoche.
Такой вывод он сделал, анализируя интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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"Он (Путин. — Прим. ред.) сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки Украины", — отметил Куят.
Еще одной важной деталью отставной генерал назвал провал договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. По его словам, российский президент в интервью подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа.
Интервью Путина Такеру Карлсону, опубликованное в ночь на 9 февраля, уже набрало почти 17 миллионов просмотров на YouTube. По подсчетам РИА Новости, средний показатель на данный момент составляет примерно 2,8 миллиона просмотров в день.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. По словам российских властей, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.