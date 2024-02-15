https://ria.ru/20240215/ugroza-1927686519.html

Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева

Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева - РИА Новости, 15.02.2024

Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби отверг оценку о том, что "угрозу нацбезопасности" придумали для... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:35

2024-02-15T22:35

2024-02-15T22:49

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби отверг оценку о том, что "угрозу нацбезопасности" придумали для продвижения запроса о новой помощи Киеву. "Чепуха", - заявил Кирби на брифинге на просьбе прокомментировать соответствующую оценку Москвы. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927453213.html

сша

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в мире, сша, россия, киев, дмитрий песков, джон кирби