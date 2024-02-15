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Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева - РИА Новости, 15.02.2024
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22:35 15.02.2024 (обновлено: 22:49 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ugroza-1927686519.html
Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева
Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева - РИА Новости, 15.02.2024
Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби отверг оценку о том, что "угрозу нацбезопасности" придумали для... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:35
2024-02-15T22:49
в мире
сша
россия
киев
дмитрий песков
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби отверг оценку о том, что "угрозу нацбезопасности" придумали для продвижения запроса о новой помощи Киеву. "Чепуха", - заявил Кирби на брифинге на просьбе прокомментировать соответствующую оценку Москвы. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
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в мире, сша, россия, киев, дмитрий песков, джон кирби
В мире, США, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Джон Кирби
Белый дом не согласился с тем, что угрозу безопасности выдумали из-за Киева

Белый дом отверг оценку о том, что угрозу США выдумали ради новой помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби отверг оценку о том, что "угрозу нацбезопасности" придумали для продвижения запроса о новой помощи Киеву.
«
"Чепуха", - заявил Кирби на брифинге на просьбе прокомментировать соответствующую оценку Москвы.
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Спикер Джонсон призвал не паниковать из-за "угрозы нацбезопасности" США
14 февраля, 22:53
 
В миреСШАРоссияКиевДмитрий ПесковДжон Кирби
 
 
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