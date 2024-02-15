https://ria.ru/20240215/ugroza-1927685529.html

США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"

США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 15.02.2024

США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:26

2024-02-15T22:26

2024-02-15T23:21

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе нацбезопасности США", но контактов пока не установлено."Мы связались с российской стороной, но пока не организовали контактов", - заявил Кирби на брифинге.Как сообщил Кирби, президент США Джо Байден поручил команде связаться по дипломатическим каналам с РФ, подготовка к этому ведется.Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, администрация президента сша, в мире, джон кирби, джо байден, дмитрий песков