https://ria.ru/20240215/ugroza-1927685529.html
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 15.02.2024
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:26
2024-02-15T22:26
2024-02-15T23:21
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в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе нацбезопасности США", но контактов пока не установлено."Мы связались с российской стороной, но пока не организовали контактов", - заявил Кирби на брифинге.Как сообщил Кирби, президент США Джо Байден поручил команде связаться по дипломатическим каналам с РФ, подготовка к этому ведется.Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, администрация президента сша, в мире, джон кирби, джо байден, дмитрий песков
Россия, США, Администрация президента США, В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Дмитрий Песков
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"
Белый дом: Вашингтон связался с Москвой по "угрозе нацбезопасности США"