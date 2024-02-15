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США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 15.02.2024
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22:26 15.02.2024 (обновлено: 23:21 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ugroza-1927685529.html
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности" - РИА Новости, 15.02.2024
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:26
2024-02-15T23:21
россия
сша
администрация президента сша
в мире
джон кирби
джо байден
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе нацбезопасности США", но контактов пока не установлено."Мы связались с российской стороной, но пока не организовали контактов", - заявил Кирби на брифинге.Как сообщил Кирби, президент США Джо Байден поручил команде связаться по дипломатическим каналам с РФ, подготовка к этому ведется.Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
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россия, сша, администрация президента сша, в мире, джон кирби, джо байден, дмитрий песков
Россия, США, Администрация президента США, В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Дмитрий Песков
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"

Белый дом: Вашингтон связался с Москвой по "угрозе нацбезопасности США"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что Вашингтон уже связался с Москвой по "угрозе нацбезопасности США", но контактов пока не установлено.
«
"Мы связались с российской стороной, но пока не организовали контактов", - заявил Кирби на брифинге.
Как сообщил Кирби, президент США Джо Байден поручил команде связаться по дипломатическим каналам с РФ, подготовка к этому ведется.
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники
14 февраля, 21:17
 
РоссияСШААдминистрация президента СШАВ миреДжон КирбиДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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