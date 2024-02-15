https://ria.ru/20240215/ugroza-1927465377.html

СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет

СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет

Информация об угрозе национальной безопасности США со стороны России, которую в среду начали активно тиражировать американские власти и СМИ, якобы связана с... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:43

2024-02-15T01:43

2024-02-15T01:43

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Информация об угрозе национальной безопасности США со стороны России, которую в среду начали активно тиражировать американские власти и СМИ, якобы связана с находящимися на этапе разработки вооружениями, которые в настоящее время не угрожают ни Вашингтону, ни его европейским союзникам и Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Это средство все еще находится на этапе разработки, и Россия его не развернула. Следовательно, это не представляет насущной угрозы США, Украине или европейским союзникам", - пишет издание. При этом информация по этой теме, как отметили собеседники издания, остается "строго засекреченной". Также указывается, что Штаты предупредили о ней европейских союзников, поскольку расценивают угрозу как международную. Помимо этого газета подчеркивает, что первоначальные заявления главы комитета по разведке палаты представителей Майка Тернера о серьезной угрозе нацбезопасности "привели в ярость чиновников Белого дома" из-за того, что не предназначались для широкой огласки и могут привести к потере важных источников информации. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html

сша

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украина

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в мире, сша, россия, украина, джейк салливан, джо байден