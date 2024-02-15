https://ria.ru/20240215/ugroza-1927465377.html
СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет
СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет
Информация об угрозе национальной безопасности США со стороны России, которую в среду начали активно тиражировать американские власти и СМИ, якобы связана с... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:43
2024-02-15T01:43
2024-02-15T01:43
в мире
сша
россия
украина
джейк салливан
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Информация об угрозе национальной безопасности США со стороны России, которую в среду начали активно тиражировать американские власти и СМИ, якобы связана с находящимися на этапе разработки вооружениями, которые в настоящее время не угрожают ни Вашингтону, ни его европейским союзникам и Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Это средство все еще находится на этапе разработки, и Россия его не развернула. Следовательно, это не представляет насущной угрозы США, Украине или европейским союзникам", - пишет издание. При этом информация по этой теме, как отметили собеседники издания, остается "строго засекреченной". Также указывается, что Штаты предупредили о ней европейских союзников, поскольку расценивают угрозу как международную. Помимо этого газета подчеркивает, что первоначальные заявления главы комитета по разведке палаты представителей Майка Тернера о серьезной угрозе нацбезопасности "привели в ярость чиновников Белого дома" из-за того, что не предназначались для широкой огласки и могут привести к потере важных источников информации. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования.
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html
https://ria.ru/20240214/ugroza-1927444372.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, джейк салливан, джо байден
В мире, США, Россия, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден
СМИ: "угрозы" нацбезопасности США из-за оружия в космосе сейчас нет
NYT: угрозы нацбезопасности США из-за "оружия" России в космосе сейчас нет
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости.
Информация об угрозе национальной безопасности США со стороны России, которую в среду начали активно тиражировать американские власти и СМИ, якобы связана с находящимися на этапе разработки вооружениями, которые в настоящее время не угрожают ни Вашингтону, ни его европейским союзникам и Украине, сообщает газета New York Times
со ссылкой на источники.
"Это средство все еще находится на этапе разработки, и Россия его не развернула. Следовательно, это не представляет насущной угрозы США, Украине или европейским союзникам", - пишет издание.
СМИ: конгрессменам рассказали о планах России по ядерному оружию в космосе
При этом информация по этой теме, как отметили собеседники издания, остается "строго засекреченной". Также указывается, что Штаты предупредили о ней европейских союзников, поскольку расценивают угрозу как международную.
Помимо этого газета подчеркивает, что первоначальные заявления главы комитета по разведке палаты представителей Майка Тернера о серьезной угрозе нацбезопасности "привели в ярость чиновников Белого дома" из-за того, что не предназначались для широкой огласки и могут привести к потере важных источников информации.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса, которые уже получили оповещение по линии комитета по разведке палаты представителей.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена
рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования.
Конгрессмен: угроза нацбезопасности США не является поводом для паники