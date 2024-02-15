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Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума - РИА Новости, 15.02.2024
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16:05 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/uchastniki-1927615200.html
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума - РИА Новости, 15.02.2024
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
Участники международного форума "За свободу наций!" рекомендуют продолжить освобождение от колониального наследия, для чего предлагается сформировать всемирное... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:05
2024-02-15T16:05
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Участники международного форума "За свободу наций!" рекомендуют продолжить освобождение от колониального наследия, для чего предлагается сформировать всемирное движение, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля. "В предложениях, которые подготовлены, рекомендуется продолжить нашу работу по освобождению полноправных государств от наследия колониального господства и в будущем, конечно, стремиться к тому, чтобы такие практики навсегда остались в прошлом. С этой целью предполагается сформировать широкое, если получится, по сути всемирное движение", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций!". По его словам, в этом движении могли бы принимать участие ответственные политические партии, общественные структуры, эксперты и представители бизнеса, и это могло бы стать полноценным вкладом в развитие международных отношений.
https://ria.ru/20240215/forum-1927608730.html
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москва, дмитрий медведев, единая россия
Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума

Медведев: участники "За свободу наций!" предложили создать всемирное движение

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Участники международного форума "За свободу наций!" рекомендуют продолжить освобождение от колониального наследия, для чего предлагается сформировать всемирное движение, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля.
«
"В предложениях, которые подготовлены, рекомендуется продолжить нашу работу по освобождению полноправных государств от наследия колониального господства и в будущем, конечно, стремиться к тому, чтобы такие практики навсегда остались в прошлом. С этой целью предполагается сформировать широкое, если получится, по сути всемирное движение", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций!".
По его словам, в этом движении могли бы принимать участие ответственные политические партии, общественные структуры, эксперты и представители бизнеса, и это могло бы стать полноценным вкладом в развитие международных отношений.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Вчера, 15:49
 
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