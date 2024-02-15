https://ria.ru/20240215/tsiklon-1927623489.html

Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона

Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона - РИА Новости, 15.02.2024

Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона

Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:38

2024-02-15T16:38

2024-02-15T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Понятно, что такое количество снега, особенно в западной части Московской области, да и на всей территории, очень заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Хочу сказать, что все наши силы мобилизованы, муниципальная, региональная техника работает на дорогах. Более 1,5 тысячи единиц техники, соответственно, круглосуточно будет делать всё, чтобы дороги были чистые", - отметил Воробьев в опубликованном видео. По словам губернатора, для устранения последствий снегопада на дворовых и общественных территориях выведено 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин, 2 тысячи единиц техники очищают дороги области. "К уборке снега мы также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники. На особый контроль поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мособлэнерго и Мособлгаза", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240215/podmoskove-1927603388.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жкх, андрей воробьев