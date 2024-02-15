Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:38 15.02.2024 (обновлено: 16:39 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/tsiklon-1927623489.html
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона - РИА Новости, 15.02.2024
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона
Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:38
2024-02-15T16:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893697983_0:278:2655:1771_1920x0_80_0_0_b0cd5323fef0f3a601234b33b4779ce6.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Понятно, что такое количество снега, особенно в западной части Московской области, да и на всей территории, очень заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Хочу сказать, что все наши силы мобилизованы, муниципальная, региональная техника работает на дорогах. Более 1,5 тысячи единиц техники, соответственно, круглосуточно будет делать всё, чтобы дороги были чистые", - отметил Воробьев в опубликованном видео. По словам губернатора, для устранения последствий снегопада на дворовых и общественных территориях выведено 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин, 2 тысячи единиц техники очищают дороги области. "К уборке снега мы также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники. На особый контроль поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мособлэнерго и Мособлгаза", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240215/podmoskove-1927603388.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893697983_0:29:2655:2020_1920x0_80_0_0_3a45a90118c3fc604c12c79b13a0ae53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жкх, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Андрей Воробьев

Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Понятно, что такое количество снега, особенно в западной части Московской области, да и на всей территории, очень заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Хочу сказать, что все наши силы мобилизованы, муниципальная, региональная техника работает на дорогах. Более 1,5 тысячи единиц техники, соответственно, круглосуточно будет делать всё, чтобы дороги были чистые", - отметил Воробьев в опубликованном видео.
По словам губернатора, для устранения последствий снегопада на дворовых и общественных территориях выведено 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин, 2 тысячи единиц техники очищают дороги области.
"К уборке снега мы также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники. На особый контроль поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мособлэнерго и Мособлгаза", - добавил Воробьев.
Уборка снега на аллее в сквере - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье
Вчера, 15:30
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала