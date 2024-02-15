https://ria.ru/20240215/tsiklon-1927623489.html
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона - РИА Новости, 15.02.2024
Воробьев: в Подмосковье все силы брошены для устранения последствий циклона
Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:38
2024-02-15T16:38
2024-02-15T16:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893697983_0:278:2655:1771_1920x0_80_0_0_b0cd5323fef0f3a601234b33b4779ce6.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Понятно, что такое количество снега, особенно в западной части Московской области, да и на всей территории, очень заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Хочу сказать, что все наши силы мобилизованы, муниципальная, региональная техника работает на дорогах. Более 1,5 тысячи единиц техники, соответственно, круглосуточно будет делать всё, чтобы дороги были чистые", - отметил Воробьев в опубликованном видео. По словам губернатора, для устранения последствий снегопада на дворовых и общественных территориях выведено 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин, 2 тысячи единиц техники очищают дороги области. "К уборке снега мы также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники. На особый контроль поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мособлэнерго и Мособлгаза", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240215/podmoskove-1927603388.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893697983_0:29:2655:2020_1920x0_80_0_0_3a45a90118c3fc604c12c79b13a0ae53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жкх, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Андрей Воробьев
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Все силы Подмосковья мобилизованы для устранения последствий снегопада на дорогах, круглосуточно работает муниципальная и региональная техника, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Понятно, что такое количество снега, особенно в западной части Московской области, да и на всей территории, очень заметно осложняет движение и автомобилей, и общественного транспорта. Хочу сказать, что все наши силы мобилизованы, муниципальная, региональная техника работает на дорогах. Более 1,5 тысячи единиц техники, соответственно, круглосуточно будет делать всё, чтобы дороги были чистые", - отметил Воробьев
в опубликованном видео.
По словам губернатора, для устранения последствий снегопада на дворовых и общественных территориях выведено 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи машин, 2 тысячи единиц техники очищают дороги области.
"К уборке снега мы также привлекли большие, ресурсные и частные предприятия: 2,3 тысячи работников, 353 единицы уборочной, погрузочной и снеговывозящей техники. На особый контроль поставили очистку проездов к контейнерным площадкам. В этом помогают 309 сотрудников Мособлэнерго и Мособлгаза", - добавил Воробьев.
Около двух тысяч единиц снегоуборочной техники работает в Подмосковье