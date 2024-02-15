https://ria.ru/20240215/tsentr-1927654633.html

Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки

Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки - РИА Новости, 15.02.2024

Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить предложения о создании в Москве Национального центра "Россия" с филиалами в регионах для сохранения РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:51

2024-02-15T18:51

2024-02-15T18:51

россия

москва

владимир путин

михаил мишустин

антон вайно

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить предложения о создании в Москве Национального центра "Россия" с филиалами в регионах для сохранения наследия выставки, сообщается на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации разработать совместно с Правительством Российской Федерации, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и представить предложения о создании в г. Москве (под управлением автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия") Национального центра "Россия" с филиалами в субъектах Российской Федерации в целях сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики", - говорится в тексте поручения. Срок исполнения – 1 мая 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно