https://ria.ru/20240215/tsentr-1927654633.html
Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки
Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки - РИА Новости, 15.02.2024
Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить предложения о создании в Москве Национального центра "Россия" с филиалами в регионах для сохранения РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:51
2024-02-15T18:51
2024-02-15T18:51
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить предложения о создании в Москве Национального центра "Россия" с филиалами в регионах для сохранения наследия выставки, сообщается на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации разработать совместно с Правительством Российской Федерации, исполнительными органами субъектов Российской Федерации и представить предложения о создании в г. Москве (под управлением автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия") Национального центра "Россия" с филиалами в субъектах Российской Федерации в целях сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики", - говорится в тексте поручения. Срок исполнения – 1 мая 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.
https://ria.ru/20240215/putin-1927646709.html
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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно
Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно
Путину представят идеи по центру "Россия" для сохранения наследия выставки
Путину представят идеи по наццентру "Россия" для сохранения наследия выставки