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"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе
"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе - РИА Новости, 15.02.2024
"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе
Смена настроений в Европе по отношению к России должна вызывать тревогу у Киева, пишет The European Conservative со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:44
2024-02-15T11:44
2024-02-15T11:44
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Смена настроений в Европе по отношению к России должна вызывать тревогу у Киева, пишет The European Conservative со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по безопасности."Это может быть тревожным сигналом для Украины, которая не смогла добиться прогресса в своем контрнаступлении против России, поскольку Соединенные Штаты и Европа, похоже, все больше не заинтересованы в продолжении финансирования Киева", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на документ, в Европе стали отдавать больший приоритет таким угрозам, как миграция, терроризм, изменения климата и кибератаки, а украинский конфликт стал беспокоить меньше.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, европа, россия, киев, украина, сша, политика
В мире, Европа, Россия, Киев, Украина, США, Политика
"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе
EC: смена настроений в Европе к России должна вызывать тревогу у Киева