https://ria.ru/20240215/trevoga-1927522896.html

"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе

"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе - РИА Новости, 15.02.2024

"Тревожный сигнал". СМИ сообщили об опасных для Украины переменах в Европе

Смена настроений в Европе по отношению к России должна вызывать тревогу у Киева, пишет The European Conservative со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:44

2024-02-15T11:44

2024-02-15T11:44

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киев

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Смена настроений в Европе по отношению к России должна вызывать тревогу у Киева, пишет The European Conservative со ссылкой на доклад Мюнхенской конференции по безопасности."Это может быть тревожным сигналом для Украины, которая не смогла добиться прогресса в своем контрнаступлении против России, поскольку Соединенные Штаты и Европа, похоже, все больше не заинтересованы в продолжении финансирования Киева", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на документ, в Европе стали отдавать больший приоритет таким угрозам, как миграция, терроризм, изменения климата и кибератаки, а украинский конфликт стал беспокоить меньше.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240215/proschet-1927485228.html

https://ria.ru/20240215/proval-1927497612.html

европа

россия

киев

украина

сша

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в мире, европа, россия, киев, украина, сша, политика