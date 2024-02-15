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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.02.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T05:48
2024-02-15T05:48
2024-02-15T05:48
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в областях почти одновременно с 05.32 по мск. Ранее воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240214/energodar-1927404367.html
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В мире, Украина, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу