https://ria.ru/20240215/trebovaniya-1927625364.html

Суд признал требования к россиянам сдавать латышский язык для ВНЖ законными

Суд признал требования к россиянам сдавать латышский язык для ВНЖ законными - РИА Новости, 15.02.2024

Суд признал требования к россиянам сдавать латышский язык для ВНЖ законными

Конституционный суд Латвии признал законным требование, обязующее граждан России сдавать экзамен по латышскому языку для получения местного вида на жительство,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:49

2024-02-15T16:49

2024-02-15T16:49

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Конституционный суд Латвии признал законным требование, обязующее граждан России сдавать экзамен по латышскому языку для получения местного вида на жительство, а в случае, если россиянин не предпримет попыток овладеть языком, будет рассматриваться возможность его депортации, сообщал портал Delfi со ссылкой на решение суда. "Конституционный суд признал соответствующей конституции актуальную норму иммиграционного закона, обязующую граждан России, которые ранее были (не) гражданами Латвии, в определенные законом сроки сдать экзамен по латышскому языку и указать источник доходов, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС. В случае, если такие граждане РФ не выполнят требования закона, им грозит выдворение из Латвии", - говорится в сообщении. Отмечается, что по решению суда "гражданам РФ было дано достаточное время на изучение госязыка", и если человек не предпринял никаких усилий для сохранения своего правового статуса в Латвии, то он "продемонстрировал свою незаинтересованность в сохранении связей с Латвией". Тем не менее, суд подчеркнул, что решение о выдворении из Латвии индивидуальное, о коллективной депортации "речь не идет".

https://ria.ru/20240213/chinovniki-1927040685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, россия