https://ria.ru/20240215/tramp-1927501668.html

"Сблизятся с Россией": в США испугались неожиданного плана Трампа по НАТО

"Сблизятся с Россией": в США испугались неожиданного плана Трампа по НАТО - РИА Новости, 15.02.2024

"Сблизятся с Россией": в США испугались неожиданного плана Трампа по НАТО

США лишатся статуса сверхдержавы, если бывший президент страны Дональд Трамп в случае прихода к власти реализует план по выходу из НАТО, пишет военный... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:28

2024-02-15T10:28

2024-02-15T10:28

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США лишатся статуса сверхдержавы, если бывший президент страны Дональд Трамп в случае прихода к власти реализует план по выходу из НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest."Если США покинут НАТО, то они, вероятно, не сохранят свое присутствие в Европе, Африке или Ближнем Востоке. <…> Многие страны сблизятся с Россией и Китаем", — отметил он.Сучиу также подчеркнул, что при таком раскладе действующие партнеры США не смогут больше на них рассчитывать, поэтому Вашингтон потеряет доступ ко множеству военных баз по всему миру."Америка может выжить без остального мира. Кроме того факта, что мы потеряем доступ к глобальному рынку и можем столкнуться с санкциями сверхдержав – Китая и России", — заключил колумнист.Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Так, в феврале на митинге сторонников в Южной Каролине он рассказал, что во время его президентского срока глава неназванной "большой страны" НАТО спросил, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку остальные участники альянса отчисляют недостаточно средств на оборону.

https://ria.ru/20240214/sholts-1927246940.html

https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html

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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, нато