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Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы - РИА Новости, 15.02.2024
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19:50 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/tekhnikumy-1927664755.html
Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы
Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы - РИА Новости, 15.02.2024
Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы
Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку техникумов в Нижнем Тагиле, чтобы решить проблемы нехватки квалифицированных рабочих. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:50
2024-02-15T19:50
общество
нижний тагил
россия
уралвагонзавод
владимир путин
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку техникумов в Нижнем Тагиле, чтобы решить проблемы нехватки квалифицированных рабочих. "Я знаю, что не хватает рабочих рук квалифицированных, тоже будем работать над этим", - сказал глава государства во время встречи с рабочими "Уралвагонзавода". По его данным, дефицит квалифицированных рабочих составляет примерно 1,5 тысячи. "У вас же два техникума есть. Будем помогать, поддерживать. И денежки дадим дополнительные - и на один, и на другой", - заверил Путин. Он уточнил, что один из техникумов относится к региональному уровню, другой числится за федеральным университетом. "По всем каналам будем помогать, 400 миллионов (рублей – ред.) дадим, чтобы их поддержать", - сообщил президент. "Так что у вас будет, кому передавать опыт, знания. И мы надеемся, что с учетом роста заработной платы это (работа в ОПК) будет интересно и престижно", - сказал глава государства. На его взгляд, работа на оборонном предприятии очень интересная. "Я хожу и с удовольствием смотрю на результаты вашей работы", - признался Путин сотрудникам "Уралвагонзавода".
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общество, нижний тагил, россия, уралвагонзавод, владимир путин
Общество, Нижний Тагил, Россия, Уралвагонзавод, Владимир Путин
Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы

Путин пообещал дополнительно поддержать оба техникума в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку техникумов в Нижнем Тагиле, чтобы решить проблемы нехватки квалифицированных рабочих.
«
"Я знаю, что не хватает рабочих рук квалифицированных, тоже будем работать над этим", - сказал глава государства во время встречи с рабочими "Уралвагонзавода". По его данным, дефицит квалифицированных рабочих составляет примерно 1,5 тысячи.
"У вас же два техникума есть. Будем помогать, поддерживать. И денежки дадим дополнительные - и на один, и на другой", - заверил Путин. Он уточнил, что один из техникумов относится к региональному уровню, другой числится за федеральным университетом. "По всем каналам будем помогать, 400 миллионов (рублей – ред.) дадим, чтобы их поддержать", - сообщил президент.
«
"Так что у вас будет, кому передавать опыт, знания. И мы надеемся, что с учетом роста заработной платы это (работа в ОПК) будет интересно и престижно", - сказал глава государства. На его взгляд, работа на оборонном предприятии очень интересная. "Я хожу и с удовольствием смотрю на результаты вашей работы", - признался Путин сотрудникам "Уралвагонзавода".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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ОбществоНижний ТагилРоссияУралвагонзаводВладимир Путин
 
 
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