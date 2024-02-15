Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы
Путин пообещал дополнительно поддержать оба техникума в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку техникумов в Нижнем Тагиле, чтобы решить проблемы нехватки квалифицированных рабочих.
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"Я знаю, что не хватает рабочих рук квалифицированных, тоже будем работать над этим", - сказал глава государства во время встречи с рабочими "Уралвагонзавода". По его данным, дефицит квалифицированных рабочих составляет примерно 1,5 тысячи.
"У вас же два техникума есть. Будем помогать, поддерживать. И денежки дадим дополнительные - и на один, и на другой", - заверил Путин. Он уточнил, что один из техникумов относится к региональному уровню, другой числится за федеральным университетом. "По всем каналам будем помогать, 400 миллионов (рублей – ред.) дадим, чтобы их поддержать", - сообщил президент.
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"Так что у вас будет, кому передавать опыт, знания. И мы надеемся, что с учетом роста заработной платы это (работа в ОПК) будет интересно и престижно", - сказал глава государства. На его взгляд, работа на оборонном предприятии очень интересная. "Я хожу и с удовольствием смотрю на результаты вашей работы", - признался Путин сотрудникам "Уралвагонзавода".