https://ria.ru/20240215/tekhnikumy-1927664755.html

Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы

Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы - РИА Новости, 15.02.2024

Путин пообещал поддержать нижнетагильские техникумы

Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку техникумов в Нижнем Тагиле, чтобы решить проблемы нехватки квалифицированных рабочих. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:50

2024-02-15T19:50

2024-02-15T19:50

общество

нижний тагил

россия

уралвагонзавод

владимир путин

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку техникумов в Нижнем Тагиле, чтобы решить проблемы нехватки квалифицированных рабочих. "Я знаю, что не хватает рабочих рук квалифицированных, тоже будем работать над этим", - сказал глава государства во время встречи с рабочими "Уралвагонзавода". По его данным, дефицит квалифицированных рабочих составляет примерно 1,5 тысячи. "У вас же два техникума есть. Будем помогать, поддерживать. И денежки дадим дополнительные - и на один, и на другой", - заверил Путин. Он уточнил, что один из техникумов относится к региональному уровню, другой числится за федеральным университетом. "По всем каналам будем помогать, 400 миллионов (рублей – ред.) дадим, чтобы их поддержать", - сообщил президент. "Так что у вас будет, кому передавать опыт, знания. И мы надеемся, что с учетом роста заработной платы это (работа в ОПК) будет интересно и престижно", - сказал глава государства. На его взгляд, работа на оборонном предприятии очень интересная. "Я хожу и с удовольствием смотрю на результаты вашей работы", - признался Путин сотрудникам "Уралвагонзавода".

https://ria.ru/20240215/ekskursii-1927663693.html

нижний тагил

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижний тагил, россия, уралвагонзавод, владимир путин