https://ria.ru/20240215/tekhnika-1927662728.html
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники - РИА Новости, 15.02.2024
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники
Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:30
2024-02-15T19:30
2024-02-15T19:48
владимир путин
россия
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня."Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".
https://ria.ru/20240215/putin-1927663066.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники
Путин: инженеры знают, над чем нужно работать при производстве военной техники
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня.
"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".
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