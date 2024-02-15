https://ria.ru/20240215/tekhnika-1927662728.html

Путин рассказал о производстве новой современной военной техники

Путин рассказал о производстве новой современной военной техники - РИА Новости, 15.02.2024

Путин рассказал о производстве новой современной военной техники

Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:30

2024-02-15T19:30

2024-02-15T19:48

владимир путин

россия

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня."Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".

https://ria.ru/20240215/putin-1927663066.html

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владимир путин, россия