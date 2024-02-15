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Путин рассказал о производстве новой современной военной техники - РИА Новости, 15.02.2024
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19:30 15.02.2024 (обновлено: 19:48 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/tekhnika-1927662728.html
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники - РИА Новости, 15.02.2024
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники
Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:30
2024-02-15T19:48
владимир путин
россия
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня."Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".
https://ria.ru/20240215/putin-1927663066.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о производстве новой современной военной техники

Путин: инженеры знают, над чем нужно работать при производстве военной техники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о производстве новой современной военной техники, сказал, что инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня.
"Надо уже будет думать о новых поколениях техники", - добавил при этом Путин. По его словам, "инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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