https://ria.ru/20240215/tekhas-1927472041.html

SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас

SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас - РИА Новости, 15.02.2024

SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T04:09

2024-02-15T04:09

2024-02-15T04:09

технологии

техас

делавэр

невада

илон маск

spacex

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. "SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас", - написал Маск в соцсети X. К сообщению также прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX. Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, "как можно скорее" сменить регистрацию. Ранее агентство Блумберг передавало, что компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink перенесла место регистрации компании из Делавэра в Неваду. Бизнесмен ранее заявил о том, что акционеры компании Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Телеканал CNBC ранее сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов. Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918210879.html

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технологии, техас, делавэр, невада, илон маск, spacex