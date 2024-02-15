Рейтинг@Mail.ru
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/tekhas-1927472041.html
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас - РИА Новости, 15.02.2024
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:09
2024-02-15T04:09
технологии
техас
делавэр
невада
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866694952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2534cea9d35a6d8392f3e48521113b9.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. "SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас", - написал Маск в соцсети X. К сообщению также прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX. Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, "как можно скорее" сменить регистрацию. Ранее агентство Блумберг передавало, что компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink перенесла место регистрации компании из Делавэра в Неваду. Бизнесмен ранее заявил о том, что акционеры компании Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Телеканал CNBC ранее сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов. Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.
https://ria.ru/20231226/ssha-1918210879.html
техас
делавэр
невада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866694952_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6637f7a742410df75567ba4aa0da72b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, техас, делавэр, невада, илон маск, spacex
Технологии, Техас, Делавэр, Невада, Илон Маск, SpaceX
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас

Компания Маска SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас

© AP Photo / Eric GayЗрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX
Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Зрители ждут старта ракеты-носителя SpaceX. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас.
«
"SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас", - написал Маск в соцсети X. К сообщению также прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX.
Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, "как можно скорее" сменить регистрацию.
Ранее агентство Блумберг передавало, что компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink перенесла место регистрации компании из Делавэра в Неваду. Бизнесмен ранее заявил о том, что акционеры компании Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас.
Телеканал CNBC ранее сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.
Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Война Маска и Байдена дошла до космоса, пишут СМИ
26 декабря 2023, 15:20
 
ТехнологииТехасДелавэрНевадаИлон МаскSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала