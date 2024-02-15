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SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас - РИА Новости, 15.02.2024
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:09
2024-02-15T04:09
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас. "SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас", - написал Маск в соцсети X. К сообщению также прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX. Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, "как можно скорее" сменить регистрацию. Ранее агентство Блумберг передавало, что компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink перенесла место регистрации компании из Делавэра в Неваду. Бизнесмен ранее заявил о том, что акционеры компании Tesla в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас. Телеканал CNBC ранее сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов. Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.
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технологии, техас, делавэр, невада, илон маск, spacex
Технологии, Техас, Делавэр, Невада, Илон Маск, SpaceX
SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас
Компания Маска SpaceX сменила прописку со штата Делавэр на Техас
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас.
«
"SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас", - написал Маск в соцсети X. К сообщению также прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX.
Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, "как можно скорее" сменить регистрацию.
Ранее агентство Блумберг передавало, что компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink перенесла место регистрации компании из Делавэра в Неваду
. Бизнесмен ранее заявил о том, что акционеры компании Tesla
в ближайшее время проголосуют по вопросу перенесения регистрации компании в Техас.
Телеканал CNBC ранее сообщил, что суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. Выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.
Ранее газета New York Times сообщала, что "явно разгневанный" Маск может попытаться зарегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти решение суда. Но для такого перехода потребуется голосование акционеров, некоторые из которых, возможно, не захотят, чтобы компания переезжала в штат, где у них меньше власти.
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