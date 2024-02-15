https://ria.ru/20240215/svo-1927572386.html

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2024

Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:56

2024-02-15T13:56

2024-02-15T15:17

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Берестового и Песчаного в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР. Кроме того, удалось отразить атаку штурмового отряда 30-й механизированной бригады в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили десять атак украинских солдат на Донецком направлении. Помимо этого, они нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Владимировки, Урожайного в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Тягинки, Ивановки и Янтарного в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, в четверг утром российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК, на которых создавали и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Также целями стали заводы по производству топлива для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. Среди прочего удалось успешно нанести удар по пункту управления 72-й механизированной бригады.В свою очередь, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 возле Краматорска в ДНР. Также они перехватили в зоне спецоперации восемь снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 95 беспилотников.

https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html

https://ria.ru/20240215/senator-1927516480.html

https://ria.ru/20240215/proschet-1927485228.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, безопасность, донецкая народная республика, сша, польша, миг-29