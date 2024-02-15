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Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 15.02.2024 (обновлено: 15:17 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/svo-1927572386.html
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:56
2024-02-15T15:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
безопасность
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Берестового и Песчаного в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР. Кроме того, удалось отразить атаку штурмового отряда 30-й механизированной бригады в районе Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили десять атак украинских солдат на Донецком направлении. Помимо этого, они нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки в ДНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Владимировки, Урожайного в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Тягинки, Ивановки и Янтарного в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, в четверг утром российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК, на которых создавали и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Также целями стали заводы по производству топлива для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. Среди прочего удалось успешно нанести удар по пункту управления 72-й механизированной бригады.В свою очередь, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 возле Краматорска в ДНР. Также они перехватили в зоне спецоперации восемь снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 95 беспилотников.
https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html
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харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, безопасность, донецкая народная республика, сша, польша, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США, Польша, МиГ-29
Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на двух направлениях около 400 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град"
РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
  • до 305 военнослужащих;
  • 15 боевых бронированных машин, включая БМП Bradley производства США;
  • 14 автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • гаубица Д-30.
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Берестового и Песчаного в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР. Кроме того, удалось отразить атаку штурмового отряда 30-й механизированной бригады в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 105 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции;
  • САУ "Гвоздика".
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Донецкое направление

Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили десять атак украинских солдат на Донецком направлении. Помимо этого, они нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 360 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • 27 автомобилей;
  • три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубицы FH70 и L119 производства Великобритании;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • три орудия Д-20.
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Вчера, 09:07

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Владимировки, Урожайного в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 200 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • восемь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • гаубица FH70 производства Великобритании;
  • две гаубицы М198 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Херсонское направление

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Тягинки, Ивановки и Янтарного в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубица Д-30.
Помимо этого, в четверг утром российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК, на которых создавали и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Также целями стали заводы по производству топлива для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. Среди прочего удалось успешно нанести удар по пункту управления 72-й механизированной бригады.
В свою очередь, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 возле Краматорска в ДНР. Также они перехватили в зоне спецоперации восемь снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 95 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 февраля, 18:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСШАПольшаМиГ-29
 
 
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