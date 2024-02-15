Российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли на двух направлениях около 400 военных
РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Берестового и Песчаного в Харьковской области, а также Макеевки в ЛНР. Кроме того, удалось отразить атаку штурмового отряда 30-й механизированной бригады в районе Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 105 военнослужащих;
- три автомобиля;
- боевая машина РСЗО "Град";
- самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции;
- САУ "Гвоздика".
Донецкое направление
Подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили десять атак украинских солдат на Донецком направлении. Помимо этого, они нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 360 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- 27 автомобилей;
- три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- гаубицы FH70 и L119 производства Великобритании;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
- три орудия Д-20.
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" поразили живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Водяного, Владимировки, Урожайного в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 200 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- восемь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- гаубица FH70 производства Великобритании;
- две гаубицы М198 производства США;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Херсонское направление
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны в районах Тягинки, Ивановки и Янтарного в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- два автомобиля;
- артиллерийская система М777 производства США;
- гаубица Д-30.
Помимо этого, в четверг утром российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского ВПК, на которых создавали и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование и минометные боеприпасы. Также целями стали заводы по производству топлива для военной техники ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.
Всего за сутки российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 102 районах. Среди прочего удалось успешно нанести удар по пункту управления 72-й механизированной бригады.
В свою очередь, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 возле Краматорска в ДНР. Также они перехватили в зоне спецоперации восемь снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 95 беспилотников.