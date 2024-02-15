https://ria.ru/20240215/svo-1927516627.html

ВСУ около восьми раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ около восьми раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 15.02.2024

ВСУ около восьми раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки не менее 8 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:37

2024-02-15T11:37

2024-02-15T11:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

корочанский район

вячеслав гладков

губкинский

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки не менее 8 раз атаковали территорию Белгородской области беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По данным статистики за 14 февраля, украинские военные обстреляли шесть районов 11 минометными снарядами и осуществили 8 атак с помощью беспилотников, включая атаки на Губкинский и Корочанский районы, которые не граничат с Украиной. Днем ранее количество обстрелов было наибольшим за февраль, но в среду количество "прилетов" уменьшилось более чем в 5 раз. "В Белгородском районе в селе Журавлевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника... В Волоконовском районе по окраине села Тишанка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На кладбище в селе Тишанка после минометного обстрела от 13 февраля выявлены повреждения 30 надгробных сооружений и забора. В настоящий момент устанавливаются родственники захороненных", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Губкинском округе в селе Долгое беспилотник атаковал инфраструктурный объект. В ходе работы саперов Минобороны РФ обнаружены невзрывоопасные фрагменты дрона. В настоящее время на месте проводятся следственные мероприятия, добавил губернатор. В Корочанском районе, по словам главы области, в селах Плотавец и Афанасово обнаружено по одному беспилотнику самолетного типа. Оба проверены взрывотехниками и вывезены из населенных пунктов. "В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Дроновка – зафиксировано 3 прилета… В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

https://ria.ru/20240209/armiya-1926331761.html

https://ria.ru/20240209/shoygu-1926331349.html

белгородская область

корочанский район

губкинский

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белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, губкинский