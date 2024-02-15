https://ria.ru/20240215/strelba-1927460491.html

СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити

СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити

Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T00:31

2024-02-15T00:31

2024-02-15T10:20

в мире

невада

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC News. "Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-сити", - сообщает телеканал со ссылкой на местные власти. По данным телеканала, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов. Финальный матч NFL по американскому футболу, в котором "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22, прошел в воскресенье в Парадайсе (штат Невада).

https://ria.ru/20240214/konflikt-1927452191.html

невада

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