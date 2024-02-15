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СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити - РИА Новости, 15.02.2024
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00:31 15.02.2024 (обновлено: 10:20 15.02.2024)
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СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити
Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:31
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC News. "Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-сити", - сообщает телеканал со ссылкой на местные власти. По данным телеканала, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов. Финальный матч NFL по американскому футболу, в котором "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22, прошел в воскресенье в Парадайсе (штат Невада).
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в мире, невада
В мире, Невада
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити

ABC: в Канзас-сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада

© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSМесто происшествия, где произошла стрельба после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс". 15 февраля 2024
Место происшествия, где произошла стрельба после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги Канзас-Сити Чифс. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Место происшествия, где произошла стрельба после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс". 15 февраля 2024
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC News.
«
"Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-сити", - сообщает телеканал со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов.
Финальный матч NFL по американскому футболу, в котором "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22, прошел в воскресенье в Парадайсе (штат Невада).
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