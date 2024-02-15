https://ria.ru/20240215/strelba-1927460491.html
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити
Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:31
2024-02-15T00:31
2024-02-15T10:20
в мире
невада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927498603_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_99d9f3b9fc57f8ff0d336cd5b4500ad5.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс", сообщает телеканал ABC News. "Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-сити", - сообщает телеканал со ссылкой на местные власти. По данным телеканала, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов. Финальный матч NFL по американскому футболу, в котором "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22, прошел в воскресенье в Парадайсе (штат Невада).
https://ria.ru/20240214/konflikt-1927452191.html
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927498603_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_785122ea9099f652d6ad7fdb7ffd2415.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, невада
СМИ: Один человек погиб в ходе стрельбы после парада в Канзас-сити
ABC: в Канзас-сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада