https://ria.ru/20240215/sputniki-1927609019.html

Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием

Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 15.02.2024

Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием

Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:50

2024-02-15T15:50

2024-02-15T16:58

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пентагон заявил о запуске спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями."Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту <...> с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что все спутники достигли орбиты, началось их первичное тестирование.В четверг, 15 февраля, Пентагон анонсировал запуск спутников, два из которых оснастили устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями.Минувшей осенью Владимир Путин сообщил, что ВКС России начнут постоянное патрулирование нейтральной зоны Черного моря самолетами МиГ-31, оснащенными гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Президент пояснил, что такое решение принято в ответ на размещение двух американских авиационных группировок в Средиземном море.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

https://ria.ru/20240209/putin-1926304831.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канаверал, министерство обороны сша, spacex, в мире