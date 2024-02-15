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Фиджитал-спортсмены из Югры выступят на турнире "Игры будущего" - РИА Новости, 15.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/sportsmeny-1927491487.html
Фиджитал-спортсмены из Югры выступят на турнире "Игры будущего"
Фиджитал-спортсмены из Югры выступят на турнире "Игры будущего" - РИА Новости, 15.02.2024
Фиджитал-спортсмены из Югры выступят на турнире "Игры будущего"
Фиджитал-спортсмены из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа представят Югру на международном турнире "Игры будущего" в Казани, сообщил глава... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:37
2024-02-15T09:37
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Фиджитал-спортсмены из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа представят Югру на международном турнире "Игры будущего" в Казани, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Пять ребят из Солнечного и Федоровского отправятся в Казань, где уже 21 февраля стартуют первые в мировой истории мультиспортивные соревнования. На участие в них заявилось порядка двух тысяч человек из 100 стран. Среди них - фиджитал-спортсмены Сургутского района", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что три местные жительницы выступят в дисциплине Just Dance, два молодых человека сразятся в "VR-ритм стимулятор". По словам Трубецкого, в Сургутском районе уделяется особое внимание развитию фиджитал-направления. Так, центры компьютерного спорта оснащаются инновационным оборудованием, площадки для занятий открыты в восьми поселениях. Как отметил глава Сургутского района, муниципалитет первым в России провел школьные фиджитал-сборы, традиционно организует фестиваль цифровых видов спорта. За 2023 год секции для тренировок и мероприятий оснастили спецоборудованием на 5 миллионов рублей, были закуплены стандартизированная трасса для гонок на дронах, VR-арена, квадрокоптеры, а также игровые приставки с геймпадами. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Ожидается участие более двух тысяч атлетов.
https://ria.ru/20240213/turchak-1927189692.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район

Фиджитал-спортсмены из Югры выступят на турнире "Игры будущего"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖеребьевка участников "Игр будущего" и старт билетной программы
Жеребьевка участников Игр будущего и старт билетной программы
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Жеребьевка участников "Игр будущего" и старт билетной программы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Фиджитал-спортсмены из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа представят Югру на международном турнире "Игры будущего" в Казани, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Пять ребят из Солнечного и Федоровского отправятся в Казань, где уже 21 февраля стартуют первые в мировой истории мультиспортивные соревнования. На участие в них заявилось порядка двух тысяч человек из 100 стран. Среди них - фиджитал-спортсмены Сургутского района", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что три местные жительницы выступят в дисциплине Just Dance, два молодых человека сразятся в "VR-ритм стимулятор".
По словам Трубецкого, в Сургутском районе уделяется особое внимание развитию фиджитал-направления. Так, центры компьютерного спорта оснащаются инновационным оборудованием, площадки для занятий открыты в восьми поселениях.
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Как отметил глава Сургутского района, муниципалитет первым в России провел школьные фиджитал-сборы, традиционно организует фестиваль цифровых видов спорта. За 2023 год секции для тренировок и мероприятий оснастили спецоборудованием на 5 миллионов рублей, были закуплены стандартизированная трасса для гонок на дронах, VR-арена, квадрокоптеры, а также игровые приставки с геймпадами.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Ожидается участие более двух тысяч атлетов.
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