https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927585832.html
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:31
2024-02-15T14:31
2024-02-15T14:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
луганская народная республика
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_0:27:3036:1735_1920x0_80_0_0_1a739dd827d6d85fa5015aab53e0237c.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а российские военные продолжат продвигаться в сторону Купянска. "Для них (ВСУ – ред.), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики. Мы в более удобной позиции для продвижения линии фронта", - сказал Ганчев.Он отметил, что украинской стороне из-за потерь на этом направлении требуется обновление живой силы и пополнение техники, но все попытки это сделать пресекаются российскими военными, ВС РФ наносят удары по пунктам тылового обеспечения и размещения военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
луганская народная республика
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_fe5c24df7a24627be9443b43c7dbdeec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, в мире, луганская народная республика, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Луганская Народная Республика, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении
Ганчев заявил о продвижении российской армии и больших потерях ВСУ под Харьковом