https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927585832.html

Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении

Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024

Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:31

2024-02-15T14:31

2024-02-15T14:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

луганская народная республика

авдеевка

александр сырский

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а российские военные продолжат продвигаться в сторону Купянска. "Для них (ВСУ – ред.), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики. Мы в более удобной позиции для продвижения линии фронта", - сказал Ганчев.Он отметил, что украинской стороне из-за потерь на этом направлении требуется обновление живой силы и пополнение техники, но все попытки это сделать пресекаются российскими военными, ВС РФ наносят удары по пунктам тылового обеспечения и размещения военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, в мире, луганская народная республика, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф