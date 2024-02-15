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Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927585832.html
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:31
2024-02-15T14:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
луганская народная республика
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а российские военные продолжат продвигаться в сторону Купянска. "Для них (ВСУ – ред.), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики. Мы в более удобной позиции для продвижения линии фронта", - сказал Ганчев.Он отметил, что украинской стороне из-за потерь на этом направлении требуется обновление живой силы и пополнение техники, но все попытки это сделать пресекаются российскими военными, ВС РФ наносят удары по пунктам тылового обеспечения и размещения военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области.
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харьковская область
луганская народная республика
авдеевка
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харьковская область, в мире, луганская народная республика, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Луганская Народная Республика, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев заявил о продвижении российских военных на Купянском направлении

Ганчев заявил о продвижении российской армии и больших потерях ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что украинские войска несут большие потери на купянском направлении, а российские военные продолжат продвигаться в сторону Купянска.
«
"Для них (ВСУ – ред.), конечно, ситуация действительно там плачевная. Очень большие потери на купянском направлении, наши ребята продолжают продвигаться в сторону самого Купянска, то есть это западнее от Луганской Народной Республики. Мы в более удобной позиции для продвижения линии фронта", - сказал Ганчев.
Он отметил, что украинской стороне из-за потерь на этом направлении требуется обновление живой силы и пополнение техники, но все попытки это сделать пресекаются российскими военными, ВС РФ наносят удары по пунктам тылового обеспечения и размещения военных.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в ДНР и Купянском в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреЛуганская Народная РеспубликаАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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