https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927577522.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 200 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:14

2024-02-15T14:14

2024-02-15T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 200 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины