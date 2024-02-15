Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 15.02.2024 (обновлено: 14:17 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/spetsoperatsiya-1927577522.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 200 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:14
2024-02-15T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 200 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7aa3955e81405f9da59995dd1063d55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении до 200 военных и один танк

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили до 200 украинских военнослужащих, один танк, две БМП, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области.
«
"Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала