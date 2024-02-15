https://ria.ru/20240215/soglashenie-1927546886.html

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности - РИА Новости, 15.02.2024

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:44

2024-02-15T12:44

2024-02-15T12:44

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го года", - сообщило агентство. Отмечается, что Зеленский в пятницу прибудет в Германию и Францию, чтобы провести встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном. Затем он направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон по причинам безопасности был вынужден перенести свой визит в Киев, запланированный на 13-е и 14-е февраля. При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.

https://ria.ru/20240212/makron-1926919622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский