https://ria.ru/20240215/soglashenie-1927546886.html
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности - РИА Новости, 15.02.2024
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:44
2024-02-15T12:44
2024-02-15T12:44
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го года", - сообщило агентство. Отмечается, что Зеленский в пятницу прибудет в Германию и Францию, чтобы провести встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном. Затем он направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон по причинам безопасности был вынужден перенести свой визит в Киев, запланированный на 13-е и 14-е февраля. При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.
https://ria.ru/20240212/makron-1926919622.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности в Париже
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го года", - сообщило агентство.
Отмечается, что Зеленский в пятницу прибудет в Германию и Францию, чтобы провести встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном.
Затем он направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Французский эксперт заявил, что Макрон может дистанцироваться от Украины
Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон по причинам безопасности был вынужден перенести свой визит в Киев, запланированный на 13-е и 14-е февраля.
При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.