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Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности - РИА Новости, 15.02.2024
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12:44 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/soglashenie-1927546886.html
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности - РИА Новости, 15.02.2024
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:44
2024-02-15T12:44
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го года", - сообщило агентство. Отмечается, что Зеленский в пятницу прибудет в Германию и Францию, чтобы провести встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном. Затем он направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон по причинам безопасности был вынужден перенести свой визит в Киев, запланированный на 13-е и 14-е февраля. При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.
https://ria.ru/20240212/makron-1926919622.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности в Париже

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине в Париже в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го года", - сообщило агентство.
Отмечается, что Зеленский в пятницу прибудет в Германию и Францию, чтобы провести встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном.
Затем он направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
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Ранее СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что Макрон по причинам безопасности был вынужден перенести свой визит в Киев, запланированный на 13-е и 14-е февраля.
При этом ранее Макрон заявлял, что Франция вскоре закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине, и обещал объявить о его подписании в ходе визита на Украину в феврале.
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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