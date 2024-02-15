https://ria.ru/20240215/sochuvstvie-1927660826.html
Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил Путин
Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил Путин
Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода". РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:18
2024-02-15T19:18
2024-02-15T19:18
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода". "В России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам", - сказал он. Президент отметил, что антироссийски настроенные политики на Украине пришли к власти после распада СССР, "потому что вели себя нагловато, и имели поддержку из-за рубежа, прежде всего из Штатов, конечно". "Ну вот, из-за этого все и происходило. И те, кто когда-то сотрудничал с нацистами, и остались на этих позициях, и сейчас делают то же самое", - считает Путин. Российский лидер пояснил, почему на Украине происходит героизация Бандеры, Шухевича и других подобных персонажей. "Потому что говорят, что якобы они работали и сотрудничали с фашистами, с нацистами, с гитлеровцами и с Гитлером, добивались независимости Украины, а потом их немцы начали преследовать", - сказал президент. "Так они их начали преследовать не потому, что они отказались от своих взглядов, а потому что нос по ветру держали, поняли, что Германия проигрывает войну, и начали восстанавливать, пытаться наладить отношения с союзниками западными", - добавил он, заметив, что "немцы сразу видели их, цап-царап и в лагеря". По словам Путина, из-за этого возникла идея, что Бандера, Шухевич и иже с ними "вообще не совсем нацисты". "Они натуральные нацисты, стопроцентные!" - заверил глава государства. По его словам, эти люди "начали там носом крутить, думать, на кого еще опереться, не потому, что они передумали или изменили свои взгляды", "а потому что поняли, что фашистская Германия проигрывает войну". "Вот и все. Они как были нацистами, так и остались. Но их последыши - неонацисты - абсолютно такие же, как и те, с которыми мы воевали во время Великой Отечественной войны", - заявил российский лидер. Путин особо подчеркнул, что "если сегодня кто-то выступает с тех же позиций, уже более широкого формата, то это люди, которые предают своих отцов, дедов, прадедов, тех, кто реально воевал с нацизмом". "Теперь они выстраиваются по политической конъюнктуре, так выгоднее. Смотрят на тех, кто у власти", - сказал он, сделав акцент на том, что Украиной правят те, кого "разными способами, причем тонкой работой с большими группами населения, к власти продвинули, засунули, они контролируют территорию этих людей".
https://ria.ru/20240215/oon-1927464542.html
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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, уралвагонзавод
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил Путин
Путин: сочувствия к нацистам в России нет и не будет
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Сочувствия к нацистам в России нет и не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими "Уралвагонзавода".
«
"В России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам", - сказал он.
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Президент отметил, что антироссийски настроенные политики на Украине
пришли к власти после распада СССР
, "потому что вели себя нагловато, и имели поддержку из-за рубежа, прежде всего из Штатов, конечно". "Ну вот, из-за этого все и происходило. И те, кто когда-то сотрудничал с нацистами, и остались на этих позициях, и сейчас делают то же самое", - считает Путин.
Российский лидер пояснил, почему на Украине происходит героизация Бандеры, Шухевича и других подобных персонажей. "Потому что говорят, что якобы они работали и сотрудничали с фашистами, с нацистами, с гитлеровцами и с Гитлером, добивались независимости Украины, а потом их немцы начали преследовать", - сказал президент. "Так они их начали преследовать не потому, что они отказались от своих взглядов, а потому что нос по ветру держали, поняли, что Германия
проигрывает войну, и начали восстанавливать, пытаться наладить отношения с союзниками западными", - добавил он, заметив, что "немцы сразу видели их, цап-царап и в лагеря".
По словам Путина, из-за этого возникла идея, что Бандера, Шухевич и иже с ними "вообще не совсем нацисты". "Они натуральные нацисты, стопроцентные!" - заверил глава государства. По его словам, эти люди "начали там носом крутить, думать, на кого еще опереться, не потому, что они передумали или изменили свои взгляды", "а потому что поняли, что фашистская Германия проигрывает войну". "Вот и все. Они как были нацистами, так и остались. Но их последыши - неонацисты - абсолютно такие же, как и те, с которыми мы воевали во время Великой Отечественной войны", - заявил российский лидер.
Путин особо подчеркнул, что "если сегодня кто-то выступает с тех же позиций, уже более широкого формата, то это люди, которые предают своих отцов, дедов, прадедов, тех, кто реально воевал с нацизмом". "Теперь они выстраиваются по политической конъюнктуре, так выгоднее. Смотрят на тех, кто у власти", - сказал он, сделав акцент на том, что Украиной правят те, кого "разными способами, причем тонкой работой с большими группами населения, к власти продвинули, засунули, они контролируют территорию этих людей".
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