https://ria.ru/20240215/soboleznovaniya-1927598907.html
Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду
Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате атаки... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:18
2024-02-15T15:18
2024-02-15T15:37
белгород
белгородская область
сергей собянин
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате атаки украинских формирований."От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Собянин.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, сергей собянин, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Белгородская область, Сергей Собянин, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду
Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по Белгороду