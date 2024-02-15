https://ria.ru/20240215/soboleznovaniya-1927598907.html

Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду

Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024

Собянин выразил соболезнования родным погибших при ударе по Белгороду

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате атаки... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:18

2024-02-15T15:18

2024-02-15T15:37

белгород

белгородская область

сергей собянин

происшествия

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате атаки украинских формирований."От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Собянин.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html

белгород

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгород, белгородская область, сергей собянин, происшествия, удар всу по тц в белгороде