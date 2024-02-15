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Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве - РИА Новости, 15.02.2024
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17:36 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/snegopad-1927638088.html
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве - РИА Новости, 15.02.2024
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве
Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве, жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле, сообщается в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:36
2024-02-15T17:36
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общество
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве, жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в городе проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - сообщается в материале.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная машина коммунальных служб убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная машина коммунальных служб убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве, жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - сообщается в материале.
Снегоуборочная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада
Вчера, 17:31
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСнегопад в МосквеКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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