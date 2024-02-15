https://ria.ru/20240215/snegopad-1927638088.html

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве - РИА Новости, 15.02.2024

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве, жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле, сообщается в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:36

2024-02-15T17:36

2024-02-15T17:36

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно ведутся в Москве, жителям города рекомендовали воздержаться от поездок на личном автомобиле, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в городе проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - сообщается в материале.

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927636387.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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