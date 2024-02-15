https://ria.ru/20240215/snegopad-1927636387.html
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:31
2024-02-15T17:31
2024-02-15T17:31
общество
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем бороться с последствиями снегопада. С 15.00 проводилось очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в течение всего дня", - говорится в сообщении. Также уточняется, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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