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Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
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17:31 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/snegopad-1927636387.html
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада - РИА Новости, 15.02.2024
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада
Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:31
2024-02-15T17:31
общество
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем бороться с последствиями снегопада. С 15.00 проводилось очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в течение всего дня", - говорится в сообщении. Также уточняется, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве

Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на улице Москвы
Снегоуборочная техника на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегоуборочная техника на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Продолжаем бороться с последствиями снегопада. С 15.00 проводилось очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в течение всего дня", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСнегопад в Москве
 
 
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