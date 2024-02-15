https://ria.ru/20240215/snegopad-1927636387.html

Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада

Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада - РИА Новости, 15.02.2024

Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада

Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:31

2024-02-15T17:31

2024-02-15T17:31

общество

городское хозяйство москвы

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают бороться с последствиями снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем бороться с последствиями снегопада. С 15.00 проводилось очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в течение всего дня", - говорится в сообщении. Также уточняется, что повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве