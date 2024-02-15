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Снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега - РИА Новости, 15.02.2024
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07:38 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/snegopad-1927478839.html
Снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега
Снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега - РИА Новости, 15.02.2024
Снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега
Снегопад принёс на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега, в столичных аэропортах ухудшилась видимость до 600 метров, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:38
2024-02-15T07:38
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снегопад принёс на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега, в столичных аэропортах ухудшилась видимость до 600 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве снег начался в 3 часа ночи и к 6 утра уже выпало 2 миллиметра осадков, диаметр отложения льда 4 миллиметра. На западе Подмосковья, в Можайске, где снег зарядил вчера в 15 часов, насыпало 13 миллиметров осадков, а это 36% от всей месячной нормы, здесь сохраняется толщина наледи до 5 миллиметров. Из-за снегопада видимость ухудшилась в столичных аэропортах: Внуково – 600 метров, Шереметьево – 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево – 1,2 километра", - рассказал Тишковец. По его словам, в Москве сретенские морозы, минус 11,9 градуса, пасмурно, идет снегопад с ухудшением видимости до 2 километров. "В Центральной России больше всего снега выпало в Калужской области: Сухиничи – 15 миллиметров, месячная норма 36 миллиметров; и в Смоленской области: Вязьма – 15 миллиметров, месячная норма 34 миллиметра", - добавил синоптик.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец
Снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега

Тишковец: снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снегопад принёс на запад Подмосковья более трети от месячной нормы снега, в столичных аэропортах ухудшилась видимость до 600 метров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
Москве снег начался в 3 часа ночи и к 6 утра уже выпало 2 миллиметра осадков, диаметр отложения льда 4 миллиметра. На западе Подмосковья, в Можайске, где снег зарядил вчера в 15 часов, насыпало 13 миллиметров осадков, а это 36% от всей месячной нормы, здесь сохраняется толщина наледи до 5 миллиметров. Из-за снегопада видимость ухудшилась в столичных аэропортах: Внуково – 600 метров, Шереметьево – 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево – 1,2 километра", - рассказал Тишковец.
По его словам, в Москве сретенские морозы, минус 11,9 градуса, пасмурно, идет снегопад с ухудшением видимости до 2 километров.
"В Центральной России больше всего снега выпало в Калужской области: Сухиничи – 15 миллиметров, месячная норма 36 миллиметров; и в Смоленской области: Вязьма – 15 миллиметров, месячная норма 34 миллиметра", - добавил синоптик.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
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