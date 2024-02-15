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Музей Тавриды выразил надежду объективного рассмотрения жалобы в ЕСПЧ - РИА Новости, 15.02.2024
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Культура
 
15:07 15.02.2024 (обновлено: 15:08 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/skifskoezoloto-1927596060.html
Музей Тавриды выразил надежду объективного рассмотрения жалобы в ЕСПЧ
Музей Тавриды выразил надежду объективного рассмотрения жалобы в ЕСПЧ - РИА Новости, 15.02.2024
Музей Тавриды выразил надежду объективного рассмотрения жалобы в ЕСПЧ
Центральный музей Тавриды ожидает взвешенного и объективного подхода в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по поводу жалобы крымских музеев на нарушение... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:07
2024-02-15T15:08
культура
киев
михаил швыдкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Центральный музей Тавриды ожидает взвешенного и объективного подхода в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по поводу жалобы крымских музеев на нарушение их прав в деле о судьбе коллекции скифского золота, переданной судом Амстердама Украине. Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Он подчеркнул, что эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев, несмотря на то, что Россия вышла из состава ЕСПЧ. Жалоба в Европейский суд по правам человека была подана еще в октябре 2023 года, уточнили в музее. Он подана против Нидерландов и Украины. В администрации музея РИА Новости сообщили, что суть жалобы состоит в указании на нарушение прав музеев по статье 6 Европейской конвенции по правам человека (ограничение в доступе к правосудию ввиду отказа нидерландской судебной системы назначить музеям юридических представителей и отсутствие беспристрастности со стороны нидерландских судов), статье 1 Протокола 1 к ЕКПЧ (безосновательное вмешательство Украины и Нидерландов в осуществление музеями их имущественных прав), статьи 18 (сугубо политический мотив действий Украины по возвращению экспонатов на свою территорию) и статьи 13 (отсутствие у музеев доступных средств для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины). "Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, ожидается взвешенный и объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев" , - сообщили агентству в музее Тавриды. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
https://ria.ru/20231106/zoloto-1907686769.html
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
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киев, михаил швыдкой
Культура, Киев, Михаил Швыдкой
Музей Тавриды выразил надежду объективного рассмотрения жалобы в ЕСПЧ

Музей Тавриды ждет объективного рассмотрения жалобы в ЕСПЧ по крымской коллекции

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Центральный музей Тавриды ожидает взвешенного и объективного подхода в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по поводу жалобы крымских музеев на нарушение их прав в деле о судьбе коллекции скифского золота, переданной судом Амстердама Украине.
Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Он подчеркнул, что эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев, несмотря на то, что Россия вышла из состава ЕСПЧ.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Крыму опасаются, что скифское золото "рассосется" по частным коллекциям
6 ноября 2023, 11:03
Жалоба в Европейский суд по правам человека была подана еще в октябре 2023 года, уточнили в музее. Он подана против Нидерландов и Украины. В администрации музея РИА Новости сообщили, что суть жалобы состоит в указании на нарушение прав музеев по статье 6 Европейской конвенции по правам человека (ограничение в доступе к правосудию ввиду отказа нидерландской судебной системы назначить музеям юридических представителей и отсутствие беспристрастности со стороны нидерландских судов), статье 1 Протокола 1 к ЕКПЧ (безосновательное вмешательство Украины и Нидерландов в осуществление музеями их имущественных прав), статьи 18 (сугубо политический мотив действий Украины по возвращению экспонатов на свою территорию) и статьи 13 (отсутствие у музеев доступных средств для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины).
«
"Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, ожидается взвешенный и объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев" , - сообщили агентству в музее Тавриды.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
27 января 2023, 02:31
 
КультураКиевМихаил Швыдкой
 
 
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