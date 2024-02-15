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В Омске школьник провалился в яму и получил ожог ступни
В Омске школьник провалился в яму и получил ожог ступни - РИА Новости, 15.02.2024
В Омске школьник провалился в яму и получил ожог ступни
Омский школьник возвращался домой с учебы и провалился ногой в яму, после чего получил ожог ступни, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:41
2024-02-15T21:41
2024-02-15T21:43
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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Омский школьник возвращался домой с учебы и провалился ногой в яму, после чего получил ожог ступни, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Инцидент произошел в Кировском округе Омска в микрорайоне Прибрежный. Мальчик возвращался домой и провалился ногой в яму. Он получил ожог ноги и сейчас находится в больнице. "В дневное время мальчик, возвращаясь со школы, провалился ногой в яму, образовавшуюся в результате повреждения теплосетей на газоне вдоль дороги на улице Крупской в микрорайоне Прибрежном. Ребенок получил ожог ступни", - рассказали в пресс-службе. Прокуратура проведет проверку соблюдения законов в деятельности коммунальных служб. По ее результатам будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20240128/yama-1924023936.html
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
В Омске школьник провалился в яму и получил ожог ступни
Девятилетний школьник из Омска провалился ногой в яму и получил ожог ступни