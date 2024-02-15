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Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал, что его избили в школе - РИА Новости, 15.02.2024
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20:00 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/shkolnik-1927665553.html
Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал, что его избили в школе
Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал, что его избили в школе - РИА Новости, 15.02.2024
Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал, что его избили в школе
Омский ученик четвертого класса разбил голову о трубу на улице, после чего рассказал родителям, что его избили одноклассники в школе, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:00
2024-02-15T20:00
происшествия
россия
омская область
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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Омский ученик четвертого класса разбил голову о трубу на улице, после чего рассказал родителям, что его избили одноклассники в школе, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. Тетя школьника разместила в соцсетях пост о том, что ребенок сообщил родителям об избиении в школе. Информацию проверили полицейские, и выяснили, что в полицию родители четвероклассника не обращались, а ребенок все выдумал. "Сотрудники полиции, отреагировав на размещенный пост, предварительно установили, что ни одноклассники, ни другие лица телесных повреждений мальчику не причиняли. В ходе проверки установлены очевидцы травмирования ребенка: несколько прохожих видели, как мальчик, следуя из школы, не заметив металлическую конструкцию, удерживающую трубы системы отопления, с разбегу ударился о нее головой и ногой. Ему помогли подняться и проводили до дома", - рассказали в пресс-службе областного УМВД. В дальнейшем, ребенок признался, что его никто не бил, а историю про одноклассников он придумал для привлечения внимания родителей. С ситуацией предстоит разбираться инспекторам по делам несовершеннолетних и школьным психологам. "Его мать уже обратилась в полицию с заявлением о прекращении разбирательства", - добавили в пресс-службе. В школе, после инцидента, запланирован ряда профилактических мероприятий.
https://ria.ru/20240214/politsiya-1927363531.html
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происшествия, россия, омская область
Происшествия, Россия, Омская область
Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал, что его избили в школе

Омский школьник разбил голову о трубу и рассказал дома, что его избили в школе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ОМСК, 15 фев - РИА Новости. Омский ученик четвертого класса разбил голову о трубу на улице, после чего рассказал родителям, что его избили одноклассники в школе, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Тетя школьника разместила в соцсетях пост о том, что ребенок сообщил родителям об избиении в школе. Информацию проверили полицейские, и выяснили, что в полицию родители четвероклассника не обращались, а ребенок все выдумал.
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«
"Сотрудники полиции, отреагировав на размещенный пост, предварительно установили, что ни одноклассники, ни другие лица телесных повреждений мальчику не причиняли. В ходе проверки установлены очевидцы травмирования ребенка: несколько прохожих видели, как мальчик, следуя из школы, не заметив металлическую конструкцию, удерживающую трубы системы отопления, с разбегу ударился о нее головой и ногой. Ему помогли подняться и проводили до дома", - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
В дальнейшем, ребенок признался, что его никто не бил, а историю про одноклассников он придумал для привлечения внимания родителей. С ситуацией предстоит разбираться инспекторам по делам несовершеннолетних и школьным психологам.
«
"Его мать уже обратилась в полицию с заявлением о прекращении разбирательства", - добавили в пресс-службе.
В школе, после инцидента, запланирован ряда профилактических мероприятий.
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