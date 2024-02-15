https://ria.ru/20240215/shkola-sad-1927595713.html

Новую школу-сад построят в якутском селе Кемпендяй в 2025 году

Новую школу-сад построят в якутском селе Кемпендяй в 2025 году - РИА Новости, 15.02.2024

Новую школу-сад построят в якутском селе Кемпендяй в 2025 году

Новую школу-сад построят в якутском селе Кемпендяй в 2025 году по национальному проекту "Образование", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:40

2024-02-15T15:40

2024-02-15T15:40

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

горный улус

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 15 фев — РИА Новости. Новую школу-сад построят в якутском селе Кемпендяй в 2025 году по национальному проекту "Образование", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, в Якутии с 2018 по 2022 годы за счет федеральных и региональных средств, в том числе по президентскому национальному проекту "Образование", построили 48 школ на 10,2 тысячи мест. В 2023 году в республике ввели 14 школ, включая самую большую в регионе школу в квартале "Прометей" города Якутска и самую большую школу в сельской местности — в селе Бердигестях Горного улуса. Помимо этого завершен капитальный ремонт 57 школ в 26 районах и столице региона. В 2024 году построят еще 18 школ. Глава региона Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Сунтарский район посетил школу в селе Кемпендяй, где обучаются 76 детей. В школе работает дошкольная группа. "Деревянное здание сельской школы, построенное в 1960-х годах, устарело. Ранее была разработана проектно-сметная документация нового здания, получено положительное заключение госэкспертизы. Считаю, что для учебы и воспитания наших детей должны быть созданы все необходимые современные условия, и поэтому в 2025 году в селе будет начато строительство нового здания школы-сада", – приводятся слова Николаева. Директор образовательного учреждения Владимир Семенов рассказал, что с 2000 года школа реализует инновационные проекты, является трижды обладателем грантов главы Якутии. В стенах школы учатся призеры всероссийских конкурсов "Я - исследователь", "Большие вызовы". В 2021 году два выпускника награждены золотыми медалями "За особые успехи в учении". Ученики Кемпендяйской школы успешно выступают на региональных и всероссийских соревнованиях по национальным видам спорта. Так, в 2022 году спортсмен школы стал призером чемпионата России по мас-рестлингу, а в 2023 году 10 юниоров стали призерами республиканских соревнований по мас-рестлингу.

https://ria.ru/20231227/yakutiya-1918390559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, якутск, горный улус, россия, республика саха (якутия)