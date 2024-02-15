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РЭЦ: производитель устройств Promix получил сертификат и знак-"птичку" - РИА Новости, 15.02.2024
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16:42 15.02.2024 (обновлено: 16:56 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sertifikat-1927624195.html
РЭЦ: производитель устройств Promix получил сертификат и знак-"птичку"
РЭЦ: производитель устройств Promix получил сертификат и знак-"птичку" - РИА Новости, 15.02.2024
РЭЦ: производитель устройств Promix получил сертификат и знак-"птичку"
Смоленский производитель электромеханических замков Promix прошел процедуру сертификации и получил знак соответствия "Сделано в России", подтверждающий качество РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:42
2024-02-15T16:56
экономика
россия
смоленская область
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смоленский производитель электромеханических замков Promix прошел процедуру сертификации и получил знак соответствия "Сделано в России", подтверждающий качество продукции компании, в том числе и за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ). Promix - это современный российский инженерно-производственный центр, основанный в 2004 году доктором технических наук, профессором Александром Малиновским. Специализируется на разработке, испытании и серийном производстве электромеханических замков, средств автоматики и электронного оборудования различного назначения, имеет более 30 патентов в этой сфере. Экспортной деятельностью компания занимается с 2010 года."В 2023 году инженерно-производственный центр Promix получил сертификат соответствия "Сделано в России". В компании считают, что "птичка" - символ "Сделано в России" - станет надежной опорой при выходе на новые зарубежные рынки в процессе поиска новых клиентов на замену ушедшим европейским, а также поможет выиграть в конкурентной борьбе, которая, несмотря на уникальное торговое предложение компании, становится все ожесточеннее", - говорится в сообщении."Сертификат "Сделано в России", на наш взгляд, ощутимо поднимает в глазах зарубежных и российских потребителей качество отечественных товаров. Для нас сертификат – это подтверждение качества нашей продукции со стороны крупного государственного учреждения, что-то вроде поручительства. Сразу после появления в чате ЦПЭ Смоленской области новости о том, что РЭЦ запустил проект по продвижению товаров "Сделано в России", мы приняли решение о необходимости участвовать. Promix - первые в регионе, кто получил данный сертификат", - рассказывает директор инженерно-производственного центра Promix Дмитрий Бакланов."Начало формирования и развития дилерской сети по России привело к тому, что о наших электромеханических замках начали узнавать и за пределами страны. Первый экспорт в Австралию произошёл в 2010 году, это был наш первый опыт полноценного экспорта с полным оформлением документов", - рассказал Бакланов.Большим конкурентным преимуществом центра Promix является его собственный конструкторский отдел, осуществляющий разработку и производство совершенно новых продуктов по техническому заданию клиента. Благодаря этому компания стала быстро завоевывать российский рынок, однако в 2019 году вернулась к развитию экспортной торговли."В 2019 году стало понятно, что производимая продукция достойно оценена на зарубежных рынках и компании необходимо расширять географию продаж. Однако для развития дилерской сети за рубежом чувствовалась нехватка компетенций, и в 2020 году наши сотрудники прошли "Экспортный Форсаж" в первом потоке Центра поддержки экспорта Смоленской области. После этого был запущен экспортный проект по расширению продаж в страны Евросоюза, появились дилеры в Сербии, Чехии, Португалии, Англии и Нидерландах, также продукция Promix прошла сертификацию CE в Техническом университете Словакии", - добавил директор компании.Он также отметил, что несмотря на текущую внешнеэкономическую ситуацию и связанные с этим ограничения, а также на тот факт, что самой трудной частью в экспортной деятельности для предприятия является поиск зарубежных партнеров, компании удалось переориентироваться с рынка ЕС на рынки стран СНГ и ЕАЭС, в том числе благодаря помощи Российского экспортного центра."Наша компания крайне заинтересована в сотрудничестве с РЭЦ, услуги которого помогают нам выйти на новый уровень. За долгое время плотного сотрудничества с РЭЦ и ЦПЭ Смоленской области мы пользовались широким спектром услуг, среди которых господдержка участия в международных выставках, консультирование по различным вопросам ВЭД, размещение на электронных площадках, поиск зарубежных клиентов, перевод сайта и документации на английский язык и обучение сотрудников", - подчеркнул Бакланов.Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240204/yarmarka-1925335426.html
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Артем Смирнов
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экономика, россия, смоленская область, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Смоленская область, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

РЭЦ: производитель устройств Promix получил сертификат и знак-"птичку"

© Фото : Пресс-служба РЭЦСборка электромеханических запирающих устройств Promix
Сборка электромеханических запирающих устройств Promix - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Смоленский производитель электромеханических замков Promix прошел процедуру сертификации и получил знак соответствия "Сделано в России", подтверждающий качество продукции компании, в том числе и за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
Promix - это современный российский инженерно-производственный центр, основанный в 2004 году доктором технических наук, профессором Александром Малиновским. Специализируется на разработке, испытании и серийном производстве электромеханических замков, средств автоматики и электронного оборудования различного назначения, имеет более 30 патентов в этой сфере. Экспортной деятельностью компания занимается с 2010 года.
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"В 2023 году инженерно-производственный центр Promix получил сертификат соответствия "Сделано в России". В компании считают, что "птичка" - символ "Сделано в России" - станет надежной опорой при выходе на новые зарубежные рынки в процессе поиска новых клиентов на замену ушедшим европейским, а также поможет выиграть в конкурентной борьбе, которая, несмотря на уникальное торговое предложение компании, становится все ожесточеннее", - говорится в сообщении.
"Сертификат "Сделано в России", на наш взгляд, ощутимо поднимает в глазах зарубежных и российских потребителей качество отечественных товаров. Для нас сертификат – это подтверждение качества нашей продукции со стороны крупного государственного учреждения, что-то вроде поручительства. Сразу после появления в чате ЦПЭ Смоленской области новости о том, что РЭЦ запустил проект по продвижению товаров "Сделано в России", мы приняли решение о необходимости участвовать. Promix - первые в регионе, кто получил данный сертификат", - рассказывает директор инженерно-производственного центра Promix Дмитрий Бакланов.
"Начало формирования и развития дилерской сети по России привело к тому, что о наших электромеханических замках начали узнавать и за пределами страны. Первый экспорт в Австралию произошёл в 2010 году, это был наш первый опыт полноценного экспорта с полным оформлением документов", - рассказал Бакланов.
Большим конкурентным преимуществом центра Promix является его собственный конструкторский отдел, осуществляющий разработку и производство совершенно новых продуктов по техническому заданию клиента. Благодаря этому компания стала быстро завоевывать российский рынок, однако в 2019 году вернулась к развитию экспортной торговли.
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"В 2019 году стало понятно, что производимая продукция достойно оценена на зарубежных рынках и компании необходимо расширять географию продаж. Однако для развития дилерской сети за рубежом чувствовалась нехватка компетенций, и в 2020 году наши сотрудники прошли "Экспортный Форсаж" в первом потоке Центра поддержки экспорта Смоленской области. После этого был запущен экспортный проект по расширению продаж в страны Евросоюза, появились дилеры в Сербии, Чехии, Португалии, Англии и Нидерландах, также продукция Promix прошла сертификацию CE в Техническом университете Словакии", - добавил директор компании.
Он также отметил, что несмотря на текущую внешнеэкономическую ситуацию и связанные с этим ограничения, а также на тот факт, что самой трудной частью в экспортной деятельности для предприятия является поиск зарубежных партнеров, компании удалось переориентироваться с рынка ЕС на рынки стран СНГ и ЕАЭС, в том числе благодаря помощи Российского экспортного центра.
"Наша компания крайне заинтересована в сотрудничестве с РЭЦ, услуги которого помогают нам выйти на новый уровень. За долгое время плотного сотрудничества с РЭЦ и ЦПЭ Смоленской области мы пользовались широким спектром услуг, среди которых господдержка участия в международных выставках, консультирование по различным вопросам ВЭД, размещение на электронных площадках, поиск зарубежных клиентов, перевод сайта и документации на английский язык и обучение сотрудников", - подчеркнул Бакланов.
Узнать подробнее о программе поддержки "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияСмоленская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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