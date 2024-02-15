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Путин разрешил сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon - РИА Новости, 15.02.2024
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20:20 15.02.2024 (обновлено: 22:02 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/sdelki-1927667868.html
Путин разрешил сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon
Путин разрешил сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon - РИА Новости, 15.02.2024
Путин разрешил сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon
Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Группы Ренессанс Страхование" и Ozon Holdings Plc,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:20
2024-02-15T22:02
россия
владимир путин
экономика
ренессанс страхование
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Группы Ренессанс Страхование" и Ozon Holdings Plc, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества "Группа ренессанс Страхование" и Озон Холдингс Пиэлси (Ozon Holdings Plc) ", - говорится в документе.Данное регуляторное разрешение связано с разделением инвестиционной группы Baring Vostok на две независимые компании, сообщил РИА Новости представитель холдинга "Восток Инвестиции".Инвестиционная компания Baring Vostok американского инвестора Майкла Калви, которая ориентировалась на прямые инвестиции в России и странах СНГ, объявила в конце 2022 года о намерении реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые компании – международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции".Тогда группа сообщала, что под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon и "Ренессанс Страхование", а фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в международных компаниях."Мы подтверждаем получение холдингом "Восток Инвестиции" регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки", - сообщил представитель "Восток Инвестиций".Инвестиционный холдинг "Восток Инвестиции" - долгосрочный инвестор в быстрорастущие российские компании, работающие в потребительском и технологическом секторе. Основу команды составляют ключевые сотрудники российского офиса Baring Vostok во главе с Еленой Ивашенцевой – председателем совета директоров "Восток Инвестиции".
https://ria.ru/20240214/putin-1927332388.html
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россия, владимир путин, экономика, ренессанс страхование
Россия, Владимир Путин, Экономика, Ренессанс Страхование
Путин разрешил сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon

Путин разрешил совершать сделки с акциями "Группы Ренессанс Страхование" и Ozon

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями "Группы Ренессанс Страхование" и Ozon Holdings Plc, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества "Группа ренессанс Страхование" и Озон Холдингс Пиэлси (Ozon Holdings Plc) ", - говорится в документе.
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Данное регуляторное разрешение связано с разделением инвестиционной группы Baring Vostok на две независимые компании, сообщил РИА Новости представитель холдинга "Восток Инвестиции".
Инвестиционная компания Baring Vostok американского инвестора Майкла Калви, которая ориентировалась на прямые инвестиции в России и странах СНГ, объявила в конце 2022 года о намерении реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые компании – международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции".
Тогда группа сообщала, что под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon и "Ренессанс Страхование", а фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в международных компаниях.
«
"Мы подтверждаем получение холдингом "Восток Инвестиции" регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки", - сообщил представитель "Восток Инвестиций".
Инвестиционный холдинг "Восток Инвестиции" - долгосрочный инвестор в быстрорастущие российские компании, работающие в потребительском и технологическом секторе. Основу команды составляют ключевые сотрудники российского офиса Baring Vostok во главе с Еленой Ивашенцевой – председателем совета директоров "Восток Инвестиции".
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