https://ria.ru/20240215/samolet-1927514300.html
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя - РИА Новости, 15.02.2024
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя
Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:28
2024-02-15T11:28
2024-02-15T11:37
шереметьево (аэропорт)
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Обеспечиваются регламентные мероприятия по приему воздушного судна на запасной аэродром", - рассказал представитель аэропорта.Чуть позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что Superjet благополучно сел в "Шереметьево" после срабатывания датчика отказа двигателя.
https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шереметьево (аэропорт), происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя
В Шереметьево готовы принять SSJ, у которого сработал датчик отказа двигателя