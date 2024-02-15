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В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя - РИА Новости, 15.02.2024
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11:28 15.02.2024 (обновлено: 11:37 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/samolet-1927514300.html
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя - РИА Новости, 15.02.2024
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя
Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:28
2024-02-15T11:37
шереметьево (аэропорт)
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Обеспечиваются регламентные мероприятия по приему воздушного судна на запасной аэродром", - рассказал представитель аэропорта.Чуть позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что Superjet благополучно сел в "Шереметьево" после срабатывания датчика отказа двигателя.
https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html
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шереметьево (аэропорт), происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя

В Шереметьево готовы принять SSJ, у которого сработал датчик отказа двигателя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Обеспечиваются регламентные мероприятия по приему воздушного судна на запасной аэродром", - рассказал представитель аэропорта.
Чуть позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что Superjet благополучно сел в "Шереметьево" после срабатывания датчика отказа двигателя.
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