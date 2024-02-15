https://ria.ru/20240215/samolet-1927514300.html

В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя

В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя - РИА Новости, 15.02.2024

В Шереметьево готовы принять SSJ со сработавшим датчиком отказа двигателя

Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:28

2024-02-15T11:28

2024-02-15T11:37

шереметьево (аэропорт)

происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево готовится принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Обеспечиваются регламентные мероприятия по приему воздушного судна на запасной аэродром", - рассказал представитель аэропорта.Чуть позже в экстренных службах РИА Новости сообщили, что Superjet благополучно сел в "Шереметьево" после срабатывания датчика отказа двигателя.

https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100)