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Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 15.02.2024
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15:02 15.02.2024 (обновлено: 16:51 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/salvador-1927595049.html
Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом"
Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 15.02.2024
Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом"
Власти Сальвадора ведут переговоры о сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" и готовы к подписанию совместного меморандума, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:02
2024-02-15T16:51
в мире
никарагуа
россия
сальвадор
александр хохоликов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МЕХИКО, 15 фев - РИА Новости. Власти Сальвадора ведут переговоры о сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" и готовы к подписанию совместного меморандума, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов. "Налаживается диалог о сотрудничестве в области использования мирного атома. Недавно в Вене состоялась встреча сальвадорских представителей с нашими представителями госкорпорации "Росатом". На рассмотрении сальвадорской страны находится предложенный Росатомом меморандум о сотрудничестве, который они уже готовы подписать. Это первый шаг, чтобы развивать межправительственное сотрудничество по различным областям", - заявил Хохоликов. Годом ранее Росатом подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях с Никарагуа, что позволило приступить к проработке конкретных проектов, включая создание в стране Центра ядерной медицины. Как рассказал дипломат, он будет заниматься не только медициной, диагностикой в том числе раковых заболеваний, но и сельским хозяйством.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926423249.html
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в мире, никарагуа, россия, сальвадор, александр хохоликов , государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Никарагуа, Россия, Сальвадор, Александр Хохоликов , Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом"

Посол России: Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с Росатомом

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МЕХИКО, 15 фев - РИА Новости. Власти Сальвадора ведут переговоры о сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" и готовы к подписанию совместного меморандума, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
«
"Налаживается диалог о сотрудничестве в области использования мирного атома. Недавно в Вене состоялась встреча сальвадорских представителей с нашими представителями госкорпорации "Росатом". На рассмотрении сальвадорской страны находится предложенный Росатомом меморандум о сотрудничестве, который они уже готовы подписать. Это первый шаг, чтобы развивать межправительственное сотрудничество по различным областям", - заявил Хохоликов.
Годом ранее Росатом подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях с Никарагуа, что позволило приступить к проработке конкретных проектов, включая создание в стране Центра ядерной медицины. Как рассказал дипломат, он будет заниматься не только медициной, диагностикой в том числе раковых заболеваний, но и сельским хозяйством.
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В миреНикарагуаРоссияСальвадорАлександр ХохоликовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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