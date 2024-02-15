https://ria.ru/20240215/salvador-1927595049.html

Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом"

Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом" - РИА Новости, 15.02.2024

Сальвадор готов подписать меморандум о сотрудничестве с "Росатомом"

Власти Сальвадора ведут переговоры о сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" и готовы к подписанию совместного меморандума, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:02

2024-02-15T15:02

2024-02-15T16:51

в мире

никарагуа

россия

сальвадор

александр хохоликов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МЕХИКО, 15 фев - РИА Новости. Власти Сальвадора ведут переговоры о сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" и готовы к подписанию совместного меморандума, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов. "Налаживается диалог о сотрудничестве в области использования мирного атома. Недавно в Вене состоялась встреча сальвадорских представителей с нашими представителями госкорпорации "Росатом". На рассмотрении сальвадорской страны находится предложенный Росатомом меморандум о сотрудничестве, который они уже готовы подписать. Это первый шаг, чтобы развивать межправительственное сотрудничество по различным областям", - заявил Хохоликов. Годом ранее Росатом подписал межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях с Никарагуа, что позволило приступить к проработке конкретных проектов, включая создание в стране Центра ядерной медицины. Как рассказал дипломат, он будет заниматься не только медициной, диагностикой в том числе раковых заболеваний, но и сельским хозяйством.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926423249.html

никарагуа

россия

сальвадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никарагуа, россия, сальвадор, александр хохоликов , государственная корпорация по атомной энергии "росатом"