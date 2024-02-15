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Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума - РИА Новости, 15.02.2024
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06:17 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/rubl-1927475671.html
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума - РИА Новости, 15.02.2024
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума
Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:17
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экономика
турция
оаэ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных выросла: например, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитало РИА Новости на основании турецких статистических данных. Объемы турецкого товарооборота по итогам декабря 2023 года достигли 52 миллиардов в долларовом выражении, где 23 миллиарда пришлись на экспорт, а 29 миллиардов - на импорт. Во всем этом объеме на мировые резервные валюты - доллар, евро, фунт стерлингов, японскую йену и швейцарский франк пришлось 93% товарооборота, а на другие, национальные валюты - лишь 7%. При этом, в последний месяц прошлого года, по отношению к таким же периодам предыдущих лет, доля резервных валют упала до минимальных значений с 2016 года. Тогда доля пятерки основных валют составляла 92,7%, и с тех пор она не опускалась ниже 94%. А вот доля нацвалют, напротив, достигла максимума и впервые с 2016 года преодолела порог в 6%. При этом российский рубль среди национальных валют в декабре показал заметный рост: его доля выросла в 1,5 раза до 0,28%. Это максимум за все время наблюдений, которое отражается в статистике - с 2013 года. Также заметный рост показали чешская крона - в 1,5 раза, юань, кувейтский динар и австралийский доллар - в 2,1-2,6 раза. Сильнее всего выросли доли дирхама ОАЭ - в 6,7% раза, новозеландского доллара - 17,52 раза и саудовского риала - в 263 раза.
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экономика, турция, оаэ, россия
Экономика, Турция, ОАЭ, Россия
Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума

Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума за три года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных выросла: например, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитало РИА Новости на основании турецких статистических данных.
Объемы турецкого товарооборота по итогам декабря 2023 года достигли 52 миллиардов в долларовом выражении, где 23 миллиарда пришлись на экспорт, а 29 миллиардов - на импорт. Во всем этом объеме на мировые резервные валюты - доллар, евро, фунт стерлингов, японскую йену и швейцарский франк пришлось 93% товарооборота, а на другие, национальные валюты - лишь 7%.
При этом, в последний месяц прошлого года, по отношению к таким же периодам предыдущих лет, доля резервных валют упала до минимальных значений с 2016 года. Тогда доля пятерки основных валют составляла 92,7%, и с тех пор она не опускалась ниже 94%. А вот доля нацвалют, напротив, достигла максимума и впервые с 2016 года преодолела порог в 6%.
При этом российский рубль среди национальных валют в декабре показал заметный рост: его доля выросла в 1,5 раза до 0,28%. Это максимум за все время наблюдений, которое отражается в статистике - с 2013 года.
Также заметный рост показали чешская крона - в 1,5 раза, юань, кувейтский динар и австралийский доллар - в 2,1-2,6 раза. Сильнее всего выросли доли дирхама ОАЭ - в 6,7% раза, новозеландского доллара - 17,52 раза и саудовского риала - в 263 раза.
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