https://ria.ru/20240215/rubl-1927475671.html

Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума

Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума - РИА Новости, 15.02.2024

Доля рубля в торговле Турции в конце 2023 года достигла максимума

Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:17

2024-02-15T06:17

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Резервные валюты в декабре 2023 года ослабили свои позиции в торговле Турции: их доля снизилась до минимальных значений с 2016 года, а вот у национальных выросла: например, рубль достиг максимума с 2020 года, увеличившись в 1,5 раза, подсчитало РИА Новости на основании турецких статистических данных. Объемы турецкого товарооборота по итогам декабря 2023 года достигли 52 миллиардов в долларовом выражении, где 23 миллиарда пришлись на экспорт, а 29 миллиардов - на импорт. Во всем этом объеме на мировые резервные валюты - доллар, евро, фунт стерлингов, японскую йену и швейцарский франк пришлось 93% товарооборота, а на другие, национальные валюты - лишь 7%. При этом, в последний месяц прошлого года, по отношению к таким же периодам предыдущих лет, доля резервных валют упала до минимальных значений с 2016 года. Тогда доля пятерки основных валют составляла 92,7%, и с тех пор она не опускалась ниже 94%. А вот доля нацвалют, напротив, достигла максимума и впервые с 2016 года преодолела порог в 6%. При этом российский рубль среди национальных валют в декабре показал заметный рост: его доля выросла в 1,5 раза до 0,28%. Это максимум за все время наблюдений, которое отражается в статистике - с 2013 года. Также заметный рост показали чешская крона - в 1,5 раза, юань, кувейтский динар и австралийский доллар - в 2,1-2,6 раза. Сильнее всего выросли доли дирхама ОАЭ - в 6,7% раза, новозеландского доллара - 17,52 раза и саудовского риала - в 263 раза.

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