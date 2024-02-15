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Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:03
2024-02-15T06:03
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Снайперские пары в составе групп специальной назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, в ходе разведки в глубоком тылу противника разведгруппа вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады. "Приняли решение оставить секрет для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности", - процитировали в минобороны старшего разведчика с позывным "Кеша". Он уточнил, что более чем за двое суток были вскрыты численный состав, автомобили, бронетехника, которая работала в районе одного из населенных пунктов. "Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя "птичка" (беспилотник - ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход", - поделился командир разведгруппы с позывным "Буян". В МО РФ уточнили, что после отхода группы в безопасный район работу продолжили артиллеристы, нанеся огонь по противнику из РСЗО "Ураган".
https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Снайперские пары в составе групп специальной назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, в ходе разведки в глубоком тылу противника разведгруппа вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады.
"Приняли решение оставить секрет для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности", - процитировали в минобороны старшего разведчика с позывным "Кеша".
Он уточнил, что более чем за двое суток были вскрыты численный состав, автомобили, бронетехника, которая работала в районе одного из населенных пунктов.
"Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя "птичка" (беспилотник - ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход", - поделился командир разведгруппы с позывным "Буян".
В МО РФ уточнили, что после отхода группы в безопасный район работу продолжили артиллеристы, нанеся огонь по противнику из РСЗО "Ураган".
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