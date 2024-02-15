https://ria.ru/20240215/rotatsiya-1927474753.html

Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024

Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:03

2024-02-15T06:03

2024-02-15T06:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901680756_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_74e470da8b8b1a69454147454195d379.jpg

ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Снайперские пары в составе групп специальной назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, в ходе разведки в глубоком тылу противника разведгруппа вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады. "Приняли решение оставить секрет для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности", - процитировали в минобороны старшего разведчика с позывным "Кеша". Он уточнил, что более чем за двое суток были вскрыты численный состав, автомобили, бронетехника, которая работала в районе одного из населенных пунктов. "Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя "птичка" (беспилотник - ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход", - поделился командир разведгруппы с позывным "Буян". В МО РФ уточнили, что после отхода группы в безопасный район работу продолжили артиллеристы, нанеся огонь по противнику из РСЗО "Ураган".

https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины