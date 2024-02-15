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Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
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https://ria.ru/20240215/rotatsiya-1927474753.html
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:03
2024-02-15T06:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Снайперские пары в составе групп специальной назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, в ходе разведки в глубоком тылу противника разведгруппа вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады. "Приняли решение оставить секрет для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности", - процитировали в минобороны старшего разведчика с позывным "Кеша". Он уточнил, что более чем за двое суток были вскрыты численный состав, автомобили, бронетехника, которая работала в районе одного из населенных пунктов. "Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя "птичка" (беспилотник - ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход", - поделился командир разведгруппы с позывным "Буян". В МО РФ уточнили, что после отхода группы в безопасный район работу продолжили артиллеристы, нанеся огонь по противнику из РСЗО "Ураган".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения ВС РФ
Бойцы отряда специального назначения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы отряда специального назначения ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Снайперские пары в составе групп специальной назначения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" остановили ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, в ходе разведки в глубоком тылу противника разведгруппа вскрыла путь подвоза боеприпасов и продовольствия для механизированной бригады.
"Приняли решение оставить секрет для наблюдения вместе со снайпером. Точку выбрали в складке местности на возвышенности с лесным переходом, что позволяло наблюдать не только за одной дорогой, но и за целой панорамой местности", - процитировали в минобороны старшего разведчика с позывным "Кеша".
Он уточнил, что более чем за двое суток были вскрыты численный состав, автомобили, бронетехника, которая работала в районе одного из населенных пунктов.
"Уже поступила команда оттянуться назад к своей группе, нас вела своя "птичка" (беспилотник - ред.), подсказывали с воздуха. Заметили колонну из трех легкобронированных колесных грузовиков. Шли в нашу сторону, плюс машина сопровождения. Это был настоящий подарок, и мы его упустить не могли. Противник чувствовал себя в безопасности, так как был далеко за линией боестолкновения. Снайперы остановили колонну точными выстрелами по лобовым стеклам и колесам. Колонна замедлилась, выстрел был с большой дальности. Водители подумали, что лопнуло колесо. Дальше действовала наша группа разведки, которая с фланга зашла в хвост колонне и методично закидала машины гранатами. Действовали дерзко и быстро. Когда пошел шквалистый огонь по нам, пулеметчики ответили и прикрыли отход", - поделился командир разведгруппы с позывным "Буян".
В МО РФ уточнили, что после отхода группы в безопасный район работу продолжили артиллеристы, нанеся огонь по противнику из РСЗО "Ураган".
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