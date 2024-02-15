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"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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14:21 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/resheniya-1927581833.html
"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине
"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине - РИА Новости, 15.02.2024
"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине
Самые важные решения по Украине принимает не правительство в Киеве, а спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, пишет The Washington Post. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:21
2024-02-15T14:21
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
майк джонсон
политика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самые важные решения по Украине принимает не правительство в Киеве, а спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, пишет The Washington Post.&quot;Принимает их не бывший телевизионный комик, ставший лидером военного времени &lt;…&gt;. Нет, их принимает в Вашингтоне ранее мало кому известный юрист из Луизианы, который вопреки всем ожиданиям в прошлом году стал спикером палаты представителей&quot;, — говорится в материале.Как отметил журналист, Джонсон готов использовать свои рычаги глобальной власти, чтобы повлиять на внешнюю политику США в отношении Украины в пользу Америки.Он также указал, что Украина и ее союзники с опаской наблюдают за происходящим в конгрессе, надеясь, что решение по дальнейшей помощи Киеву будет одобрено.Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), майк джонсон, политика
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Майк Джонсон, Политика
"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине

WP: важные решения по Украине принимает Майк Джонсон

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самые важные решения по Украине принимает не правительство в Киеве, а спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, пишет The Washington Post.
«

"Принимает их не бывший телевизионный комик, ставший лидером военного времени <…>. Нет, их принимает в Вашингтоне ранее мало кому известный юрист из Луизианы, который вопреки всем ожиданиям в прошлом году стал спикером палаты представителей", — говорится в материале.

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Как отметил журналист, Джонсон готов использовать свои рычаги глобальной власти, чтобы повлиять на внешнюю политику США в отношении Украины в пользу Америки.
Он также указал, что Украина и ее союзники с опаской наблюдают за происходящим в конгрессе, надеясь, что решение по дальнейшей помощи Киеву будет одобрено.
Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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