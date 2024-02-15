https://ria.ru/20240215/resheniya-1927581833.html

"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине

"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине - РИА Новости, 15.02.2024

"Был неизвестным". СМИ раскрыли, кто принимает важные решения по Украине

Самые важные решения по Украине принимает не правительство в Киеве, а спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, пишет The Washington Post. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:21

2024-02-15T14:21

2024-02-15T14:21

в мире

украина

киев

вашингтон (штат)

майк джонсон

политика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самые важные решения по Украине принимает не правительство в Киеве, а спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон, пишет The Washington Post."Принимает их не бывший телевизионный комик, ставший лидером военного времени <…>. Нет, их принимает в Вашингтоне ранее мало кому известный юрист из Луизианы, который вопреки всем ожиданиям в прошлом году стал спикером палаты представителей", — говорится в материале.Как отметил журналист, Джонсон готов использовать свои рычаги глобальной власти, чтобы повлиять на внешнюю политику США в отношении Украины в пользу Америки.Он также указал, что Украина и ее союзники с опаской наблюдают за происходящим в конгрессе, надеясь, что решение по дальнейшей помощи Киеву будет одобрено.Во вторник сенат принял законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Авторы при этом исключили из проекта пункты о финансировании мер по охране границы и реформы для борьбы с миграционным кризисом в самих Соединенных Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html

https://ria.ru/20240215/trevoga-1927522896.html

украина

киев

вашингтон (штат)

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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), майк джонсон, политика