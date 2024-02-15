https://ria.ru/20240215/razrabotki-1927430177.html
Ефимов: "Банк технологий" в 2023 году пополнился почти 200 разработками
Ефимов: "Банк технологий" в 2023 году пополнился почти 200 разработками - РИА Новости, 15.02.2024
Ефимов: "Банк технологий" в 2023 году пополнился почти 200 разработками
Московский "Банк технологий" сегодня насчитывает уже более 460 разработок, при этом только за 2023 год в этот онлайн-сервис для бизнеса были добавлены почти две РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:05
2024-02-15T14:05
2024-02-15T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московский "Банк технологий" сегодня насчитывает уже более 460 разработок, при этом только за 2023 год в этот онлайн-сервис для бизнеса были добавлены почти две сотни технологических инструментов, созданных российскими компаниями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Среди новых продуктов, которые появились в столичном онлайн-реестре, - проектировочная система для конструкторов с функциями 2D- и 3D-моделирования, робот-платформа для перевозок по территории производств и складов, автономные транспортные дроны, а также другие ИТ-разработки для цифровизации и автоматизации производственных процессов. Ряд из них уже оказались востребованными российскими, в том числе, московскими предприятиями."Московский сервис "Банк технологий", который работает с 2020 года, помогает бизнесу и промышленникам в подборе необходимых инновационных инструментов для развития предприятий. Сегодня в онлайн-реестре представлено более 460 передовых проверенных отечественных технологических решений, почти половину из них – около 200 – включили в 2023 году", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в реестре имеется 6 шесть разделов, в том числе раздел аппаратного и программного обеспечения. Также там предлагаются разработки в области 3D-печати, роботизированных комплексов, систем управления складами и автопарками. В частности, раздел "Перспективные технологии" с февраля могут пополнять своими предложениями и российские вузы. "Около 20 университетов представили там более 80 инновационных инструментов", – заметил Овчинский.Для включения какого-либо технологического решения в "Банк технологий" разработчикам необходимо подать заявку на сайте. Если решение окажется актуальным для внедрения, с ними свяжутся эксперты, и разработку добавят в этот онлайн-каталог.
https://ria.ru/20240214/lifty-1927159388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московский "Банк технологий" сегодня насчитывает уже более 460 разработок, при этом только за 2023 год в этот онлайн-сервис для бизнеса были добавлены почти две сотни технологических инструментов, созданных российскими компаниями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Среди новых продуктов, которые появились в столичном онлайн-реестре, - проектировочная система для конструкторов с функциями 2D- и 3D-моделирования, робот-платформа для перевозок по территории производств и складов, автономные транспортные дроны, а также другие ИТ-разработки для цифровизации и автоматизации производственных процессов. Ряд из них уже оказались востребованными российскими, в том числе, московскими предприятиями.
"Московский сервис "Банк технологий", который работает с 2020 года, помогает бизнесу и промышленникам в подборе необходимых инновационных инструментов для развития предприятий. Сегодня в онлайн-реестре представлено более 460 передовых проверенных отечественных технологических решений, почти половину из них – около 200 – включили в 2023 году", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
напомнил, что в реестре имеется 6 шесть разделов, в том числе раздел аппаратного и программного обеспечения. Также там предлагаются разработки в области 3D-печати, роботизированных комплексов, систем управления складами и автопарками. В частности, раздел "Перспективные технологии" с февраля могут пополнять своими предложениями и российские вузы. "Около 20 университетов представили там более 80 инновационных инструментов", – заметил Овчинский.
Для включения какого-либо технологического решения в "Банк технологий" разработчикам необходимо подать заявку на сайте. Если решение окажется актуальным для внедрения, с ними свяжутся эксперты, и разработку добавят в этот онлайн-каталог.
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