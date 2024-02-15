https://ria.ru/20240215/raiffeisen-1927523573.html

СМИ: Киев отказался исключить Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

СМИ: Киев отказался исключить Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: Киев отказался исключить Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Украина отказалась исключить австрийскую группу банков Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:46

2024-02-15T11:46

2024-02-15T11:46

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украина отказалась исключить австрийскую группу банков Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное группе ранее в феврале украинской стороной. В декабре 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как "международного спонсора войны". После этого Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, принятия которого она блокировала, добиваясь исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка. Согласно указанному письму, на Украине задаются вопросом, что именно делает банк, чтобы уйти из России. "По-прежнему остается ряд белых пятен... Отсутствуют сроки продажи... По-прежнему неясно, когда и будет ли вообще осуществлена передача активов", - заявил в письме, которое приводит агентство, украинский чиновник, отметив, что описанное препятствует удалению банка из списка. Представитель Raiffeisen Bank заявил агентству, что банк не может назвать сроков ухода из России, поскольку это зависит от одобрения регуляторов. Украинский правительственный источник заявил агентству, что письмо было направлено после того, как банк обозначил свое намерение покинуть Россию к третьему кварталу 2024 года. В конце письма говорится, что "приостановка" статуса Raiffeisen Bank как "спонсора войны" остается в силе, но что Украина может удалить банк из списка, если получит "позитивные новости", передает агентство. По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов. В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие. Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240125/sponsory-1923421607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, австрия, райффайзенбанк