https://ria.ru/20240215/putin-1927658352.html

Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику

Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику - РИА Новости, 15.02.2024

Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику

Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода за выпуск качественной техники. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:05

2024-02-15T19:05

2024-02-15T20:09

безопасность

технологии

свердловская область

владимир путин

россия

уралвагонзавод

т-72 "урал"

т-90м

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода за выпуск качественной техники. Он подчеркнул, что благодарит коллектив предприятия от себя лично и от участников специальной военной операции, которые на передовой используют технику, производимую УВЗ.Танки Т-72 модернизированный и Т-90 "Прорыв" достойны самых хороших эпитетов, отметил глава государства."И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: (Т-90 "Прорыв" — Прим. ред.) лучшая машина в мире", — подчеркнул президент.Как уточнил Путин, он знает, что бригады УВЗ выезжают в зону проведения СВО, работают там почти на линии соприкосновения, помогают военнослужащим, восстанавливают технику. Президент в четверг, 15 февраля, прилетел в Свердловскую область и посетил нижнетагильский Уралвагонзавод.

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свердловская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, свердловская область, владимир путин, россия, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90м