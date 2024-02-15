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Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику - РИА Новости, 15.02.2024
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19:05 15.02.2024 (обновлено: 20:09 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/putin-1927658352.html
Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику
Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику
Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода за выпуск качественной техники. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:05
2024-02-15T20:09
безопасность
технологии
свердловская область
владимир путин
россия
уралвагонзавод
т-72 "урал"
т-90м
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода за выпуск качественной техники. Он подчеркнул, что благодарит коллектив предприятия от себя лично и от участников специальной военной операции, которые на передовой используют технику, производимую УВЗ.Танки Т-72 модернизированный и Т-90 "Прорыв" достойны самых хороших эпитетов, отметил глава государства."И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: (Т-90 "Прорыв" — Прим. ред.) лучшая машина в мире", — подчеркнул президент.Как уточнил Путин, он знает, что бригады УВЗ выезжают в зону проведения СВО, работают там почти на линии соприкосновения, помогают военнослужащим, восстанавливают технику. Президент в четверг, 15 февраля, прилетел в Свердловскую область и посетил нижнетагильский Уралвагонзавод.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
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безопасность, технологии, свердловская область, владимир путин, россия, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90м
Безопасность, Технологии, Свердловская область, Владимир Путин, Россия, Уралвагонзавод, Т-72 "Урал", Т-90М
Путин поблагодарил сотрудников УВЗ за качественную военную технику

Путин поблагодарил сотрудников нижнетагильского Уралвагонзавода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил работников Уралвагонзавода за выпуск качественной техники.
Он подчеркнул, что благодарит коллектив предприятия от себя лично и от участников специальной военной операции, которые на передовой используют технику, производимую УВЗ.
Танки Т-72 модернизированный и Т-90 "Прорыв" достойны самых хороших эпитетов, отметил глава государства.
"И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: (Т-90 "Прорыв" — Прим. ред.) лучшая машина в мире", — подчеркнул президент.
Как уточнил Путин, он знает, что бригады УВЗ выезжают в зону проведения СВО, работают там почти на линии соприкосновения, помогают военнослужащим, восстанавливают технику.
Президент в четверг, 15 февраля, прилетел в Свердловскую область и посетил нижнетагильский Уралвагонзавод.
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Вчера, 18:36
 
БезопасностьТехнологииСвердловская областьВладимир ПутинРоссияУралвагонзаводТ-72 "Урал"Т-90М
 
 
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