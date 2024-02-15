https://ria.ru/20240215/putin-1927657499.html
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы - РИА Новости, 15.02.2024
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы
Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:01
2024-02-15T19:01
2024-02-15T19:01
россия
владимир путин
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927655879_0:369:2983:2047_1920x0_80_0_0_95bafdeab01deb552afe74ec531887fe.jpg
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы. Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства обрисовал задачи ОПК на ближайшие 5-10 лет. Путин отметил, что оборонной отрасли "нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы". "Поэтому для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно", - указал президент.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927655879_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_3d013f9c2d8e9b64408e80eb1ef45fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы
Путин: ОПК предстоит обеспечить потребности и пополнить стратегические резервы