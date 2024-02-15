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Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы - РИА Новости, 15.02.2024
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19:01 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927657499.html
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы - РИА Новости, 15.02.2024
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы
Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:01
2024-02-15T19:01
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы. Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства обрисовал задачи ОПК на ближайшие 5-10 лет. Путин отметил, что оборонной отрасли "нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы". "Поэтому для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно", - указал президент.
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россия, владимир путин, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы

Путин: ОПК предстоит обеспечить потребности и пополнить стратегические резервы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.
Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства обрисовал задачи ОПК на ближайшие 5-10 лет. Путин отметил, что оборонной отрасли "нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы".
«
"Поэтому для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно", - указал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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