https://ria.ru/20240215/putin-1927657499.html

Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы

Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы - РИА Новости, 15.02.2024

Путин заявил, что у отечественного ОПК впереди много работы

Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:01

2024-02-15T19:01

2024-02-15T19:01

россия

владимир путин

уралвагонзавод

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) впереди много работы, так как предстоит обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы. Во время общения с рабочими "Уралвагонзавода" глава государства обрисовал задачи ОПК на ближайшие 5-10 лет. Путин отметил, что оборонной отрасли "нужно обеспечить потребности сегодняшнего дня и нужно восстановить все стратегические резервы". "Поэтому для чисто оборонного комплекса работы более чем достаточно", - указал президент.

https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, уралвагонзавод