https://ria.ru/20240215/putin-1927459687.html

Путин: европейцы хотят, чтобы США продолжили осуществлять функции

Путин: европейцы хотят, чтобы США продолжили осуществлять функции - РИА Новости, 15.02.2024

Путин: европейцы хотят, чтобы США продолжили осуществлять функции

Европейцы хотели бы, чтобы США и дальше безвозмездно осуществляли функции, сложившиеся с момента образования НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T00:18

2024-02-15T00:18

2024-02-15T00:18

сша

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европейцы хотели бы, чтобы США и дальше безвозмездно осуществляли функции, сложившиеся с момента образования НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. Говоря об экс-президенте США Дональде Трампе, президент отметил, что тот пытался заставить европейцев увеличить расходы на оборону или платить США за "атомный зонтик" НАТО. "Наверное, с его точки зрения есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы Соединенные Штаты и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО. Это их дела", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20240215/bayden-1927459556.html

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин, нато