https://ria.ru/20240215/pushkinskayakarta-1927595572.html
Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты"
Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты" - РИА Новости, 15.02.2024
Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты"
Почти 10 миллионов молодых россиян стали участниками программы "Пушкинская карта", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:04
2024-02-15T15:04
2024-02-15T15:04
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почти 10 миллионов молодых россиян стали участниками программы "Пушкинская карта", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Почти 10 миллионов ребят уже присоединились к ней ("Пушкинской карте" - ред.) и имеют возможность бесплатно посещать кино, выставки, концерты, спектакли", - сказала глава ведомства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ на пленарной сессии "О ключевых результатах и достижениях в области культуры". Она отметила, что это составляет 72% всех граждан России в возрасте от 14 до 22 лет. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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россия, ольга любимова
Выставка-форум "Россия", Россия, Ольга Любимова
Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты"
Любимова: почти 10 миллионов россиян стали участниками "Пушкинской карты"
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почти 10 миллионов молодых россиян стали участниками программы "Пушкинская карта", сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
«
"Почти 10 миллионов ребят уже присоединились к ней ("Пушкинской карте" - ред.) и имеют возможность бесплатно посещать кино, выставки, концерты, спектакли", - сказала глава ведомства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ на пленарной сессии "О ключевых результатах и достижениях в области культуры".
Она отметила, что это составляет 72% всех граждан России в возрасте от 14 до 22 лет.
"Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
Дело о крупном хищении через "Пушкинские карты" направили в суд