https://ria.ru/20240215/pushkinskayakarta-1927595572.html

Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты"

Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты" - РИА Новости, 15.02.2024

Любимова назвала число участников программы "Пушкинской карты"

Почти 10 миллионов молодых россиян стали участниками программы "Пушкинская карта", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:04

2024-02-15T15:04

2024-02-15T15:04

выставка-форум "россия"

россия

ольга любимова

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почти 10 миллионов молодых россиян стали участниками программы "Пушкинская карта", сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Почти 10 миллионов ребят уже присоединились к ней ("Пушкинской карте" - ред.) и имеют возможность бесплатно посещать кино, выставки, концерты, спектакли", - сказала глава ведомства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ на пленарной сессии "О ключевых результатах и достижениях в области культуры". Она отметила, что это составляет 72% всех граждан России в возрасте от 14 до 22 лет. "Пушкинская карта" - программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20240213/khischenie-1927173658.html

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россия, ольга любимова